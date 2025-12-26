El jujeño Bautista Federico pisa fuerte en Ciudad Voley a los 17 años

Bautista Federico, nacido en San Salvador de Jujuy, transformó su pasión por el vóley en un estilo de vida. Con apenas 17 años y una imponente estatura de 1,95 metros, este jujeño decidió enfocarse por completo en el deporte que lo apasiona. " Toda mi familia hizo vóley ", cuenta Bautista, quien de chico probó el deporte pero lo dejó temporalmente por fútbol y otras disciplinas como la calistenia.

El punto de inflexión llegó en 2023, a sus 14 años. Durante Educación Física, el docente Franco Guardiani (quien entrenaba en la Sociedad Español) lo motivó a volver, con el aliento de sus hermanos. "En la Sociedad Española hay un buen grupo, buen ambiente, todos unidos y eso ayudaba a querer volver", recuerda el deportista, destacando el arraigo familiar y el apoyo que lo impulsó.

En poco tiempo, Bautista dio pasos agigantados. Uno de los partidos que lo marcaron fue en la Primera B de Buenos Aires, contra Gimnasia y Tiro de la Plata: " Fue mi primera vez titular y lo di todo , es uno en los que mejor jugué". Ese rendimiento lo llevó a probarse en grandes clubes de la capital.

Hace un año, en diciembre, se mudó a Buenos Aires. "Movieron el entrenamiento de River a Ciudad y encontré un muy buen grupo que me acompañó. La mudanza fue un lío, llevar toda la ropa y mis cosas", relata. Hoy, en Ciudad Voley, un club que abre puertas y atrae ojeadores, va "paso a paso", adaptándose a la exigencia.

Bautista Federico- Ciudad Voley

Superando la nostalgia y equilibrando estudios

La distancia no fue fácil. "Hubo días que extrañaba más de lo normal, un domingo que no hacía nada o días que no entrenaba. Intentaba juntarme con mis amigos para no estar triste", confiesa. Ahora "la lleva re bien" y se mantiene en contacto constante con su mamá.

El colegio es prioridad: pasó a modalidad virtual, con algunos momentos presenciales para rendir. "Es una condición para seguir jugando, tengo que terminarlo sí o sí", enfatiza. Sobre la universidad, es cauto: "Tengo que pensarlo, pero si tiene ganas", sin definir carrera aún. En su tiempo libre, desconecta jugando Valorant con amigos, su hobby favorito.

ciudad voley

La Selección Argentina: un sueño al alcance

En Ciudad Voley, rodeado de compañeros con pasado en selecciones juveniles, Bautista modera expectativas. "Es medio difícil hablar de eso, mis compañeros casi todos son de selección desde chicos. Ahora estoy en un gran club que te abre oportunidades, pero veo difícil la Selección, se puede dar y a la vez no", poniendo los pies sobre la tierra con la situación.

Aún así, sueña en grande: entre Mundial y Juegos Olímpicos, elige los JJOO "por todo lo que se vive en un evento que abarca tantas disciplinas". Con su talento y determinación, el jujeño Bautista Federico pisa fuerte en el Sub 18 del club bonaerense.