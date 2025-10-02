jueves 02 de octubre de 2025

2 de octubre de 2025 - 17:07
Jujuy presente en el Regional de Mayores de vóley en La Rioja

Tres instituciones de Jujuy participaron del Torneo Regional de Mayores de vóley realizado en La Rioja.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Jujuy presente en el Regional de Mayores de vóley en La Rioja

Jujuy presente en el Regional de Mayores de vóley en La Rioja

En La Rioja se desarrolló el Torneo Regional de Mayores Masculino de vóley donde la Federación Jujeña de Voleibol estuvo representada por tres equipos: Fundación Jujuy Vóley; Gimnasia de Jujuy y CIDEF.

Del torneo participaron 17 equipos en total divididos en 5 zonas clasificando a 8vos. de final por ranking por posición en cada zona. En la Zona B estuvo Gimnasia junto a Olímpico (SDE), ABBA (LR), Aliviar Vóley (Tuc); mientras en la Zona C la Fundación Jujuy Vóley con Bancario Vóley (S), Dep. Juventud (CAT) y Quimsa (SDE). CIDEF estuvo en la Zona E con Inst. Pellegrini (Tuc) y Club Atl. Riojano (LR).

Jujuy presente en el Regional de Mayores de vóley en La Rioja
Jujuy presente en el Regional de Mayores de vóley en La Rioja

Jujuy presente en el Regional de Mayores de vóley en La Rioja

El equipo del Centro Integral de Desarrollo Físico (CIDEF) fue el mejor posicionado entre los jujeños al adjudicarse la Copa de Plata al conseguir el noveno puesto, mientras que Gimnasia de Jujuy culminó decimoprimero y Fundación Jujuy Vóley finalizó el certamen en la posición 16.

Jujuy presente en el Regional de Mayores de vóley en La Rioja
Jujuy presente en el Regional de Mayores de vóley en La Rioja

Jujuy presente en el Regional de Mayores de vóley en La Rioja

Clasificatorio de vóley Sub 12

Con gran marco en el Club Gorriti, concluyó la primera rueda del Grand Prix Femenino Sub 12. CIDEF se quedó con el primer puesto tras un ajustado triunfo ante Gorriti, mientras que Talleres venció a Universitario y completó el podio. Los cuatro clasificaron al Torneo Regional de la categoría que se disputará en octubre en Salta.

En el cruce decisivo, CIDEF se adjudicó el primer lugar al superar por 2-1 a Gorriti en un partido cambiante que se definió en tie break. Antes, Talleres debió trabajar para doblegar por 2-1 a Universitario, resultado que lo dejó en el tercer escalón y aseguró el último pasaje al Regional para las “Académicas”.

Posiciones finales

  • C.I.D.E.F.
  • Atlético Gorriti
  • Atlético Talleres
  • Deportivo Universitario
  • Sociedad Española
  • Gimnasia y Esgrima
  • Sirio

