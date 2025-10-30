jueves 30 de octubre de 2025

30 de octubre de 2025 - 09:35
Transporte.

Suben los precios de los colectivos de media distancia en Jujuy

La Secretaría de Transporte aplicará un alza promedio del 8,75% desde el sábado 1° de noviembre a los diversos destinos al interior

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
terminal jujuy transporte
Terminal de Ómnibus.gif

Desde este sábado 1 de noviembre de 2025, viajar en colectivo de media distancia en Jujuy será más caro. La Secretaría de Transporte de la Provincia confirmó un aumento promedio del 8,75% en las tarifas interjurisdiccionales.

Cuándo comienzan los nuevos precios del transporte de media distancia

El ajuste regirá desde el sábado 1° de octubre y se calcula sobre el último incremento aplicado el 1° de septiembre. Según el Gobierno, el cuadro responde a costos operativos y actualización de estructura tarifaria.

Para el bolsillo, el impacto se verá en viajes frecuentes de trabajo, estudio y turismo. Como referencia, La Quiaca pasará a $27.500, Humahuaca a $12.400, San Pedro a $5.900, Perico a $3.045 y el Aeropuerto a $4.108.

Las empresas deberán exhibir el nuevo cuadro en boleterías y unidades. Recomiendan chequear precios y horarios antes de viajar y comprar con anticipación en fines de semana largos o temporada alta.

Cuadro tarifario por zonas

Zona Quebrada y Puna

  • Volcán: $ 3.800
  • Tumbaya: $ 4.500
  • Maimará: $ 7.600
  • Purmamarca (Pueblo): $ 7.900
  • Tilcara: $ 8.300
  • Huacalera: $ 9.800
  • Uquía: $ 11.400
  • Humahuaca: $ 12.400
  • Hipólito Yrigoyen (Iturbe): $ 16.300
  • Susques: $ 20.100
  • Abra Pampa: $ 21.300
  • Iruya: $ 21.800
  • La Quiaca: $ 27.500

Zona Diques

  • Complejo Los Alisos: $ 2.265
  • El Carmen: $ 2.342
  • Carahunco: $ 2.590
  • San Antonio: $ 2.935
  • Perico: $ 3.045
  • Monterrico: $ 3.142
  • Aeropuerto: $ 4.108
  • Puesto Viejo: $ 4.712
  • La Mendieta: $ 4.949
  • Aguas Calientes: $ 5.719

Zona Ramal

  • San Pedro: $ 5.900
  • Chalican: $ 7.800
  • Santa Clara: $ 8.100
  • Fraile Pintado: $ 8.900
  • El Piquete: $ 9.300
  • Ledesma (L.G.S.M.): $ 10.100
  • Calilegua: $ 10.600
  • Caimancito: $ 12.200
  • Palma Sola: $ 15.900

