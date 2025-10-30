Suben los precios de los colectivos de media distancia en Jujuy

Desde este sábado 1 de noviembre de 2025, viajar en colectivo de media distancia en Jujuy será más caro. La Secretaría de Transporte de la Provincia confirmó un aumento promedio del 8,75% en las tarifas interjurisdiccionales.

Cuándo comienzan los nuevos precios del transporte de media distancia El ajuste regirá desde el sábado 1° de octubre y se calcula sobre el último incremento aplicado el 1° de septiembre. Según el Gobierno, el cuadro responde a costos operativos y actualización de estructura tarifaria.

Para el bolsillo, el impacto se verá en viajes frecuentes de trabajo, estudio y turismo. Como referencia, La Quiaca pasará a $27.500, Humahuaca a $12.400, San Pedro a $5.900, Perico a $3.045 y el Aeropuerto a $4.108.

Las empresas deberán exhibir el nuevo cuadro en boleterías y unidades. Recomiendan chequear precios y horarios antes de viajar y comprar con anticipación en fines de semana largos o temporada alta.

Cuadro tarifario por zonas Zona Quebrada y Puna Volcán: $ 3.800

Tumbaya: $ 4.500

Maimará: $ 7.600

Purmamarca (Pueblo): $ 7.900

Tilcara: $ 8.300

Huacalera: $ 9.800

Uquía: $ 11.400

Humahuaca: $ 12.400

Hipólito Yrigoyen (Iturbe): $ 16.300

Susques: $ 20.100

Abra Pampa: $ 21.300

Iruya: $ 21.800

La Quiaca: $ 27.500 Zona Diques Complejo Los Alisos: $ 2.265

El Carmen: $ 2.342

Carahunco: $ 2.590

San Antonio: $ 2.935

Perico: $ 3.045

Monterrico: $ 3.142

Aeropuerto: $ 4.108

Puesto Viejo: $ 4.712

La Mendieta: $ 4.949

Aguas Calientes: $ 5.719 Zona Ramal San Pedro: $ 5.900

Chalican: $ 7.800

Santa Clara: $ 8.100

Fraile Pintado: $ 8.900

El Piquete: $ 9.300

Ledesma (L.G.S.M.): $ 10.100

Calilegua: $ 10.600

Caimancito: $ 12.200

Palma Sola: $ 15.900

