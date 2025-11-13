sábado 15 de noviembre de 2025

13 de noviembre de 2025 - 15:28
Política.

El lunes retoman las paritarias con docentes y se confirma el bono de fin de año

El lunes desde las 9 hs será el turno de los gremios de Educación en la reunión de paritarias. Además se confirmó un bono de fin de año.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Reunión de Paritarias

Reunión de Paritarias

La reapertura de las paritarias se da en el tramo final del año, con el objetivo de cerrar un último acuerdo salarial antes del receso de verano. Se prevé que las reuniones se desarrollen junto a los funcionarios de las diferentes áreas pertinentes y los voceros de los distintos gremios estatales con el fin de apuntan las demandas gremiales y exponer la capacidad financiera de la provincia.

reunion paritarias jujuy
El lunes retoman las paritarias y se confirma el bono de fin de año (foto de archivo)

El lunes retoman las paritarias y se confirma el bono de fin de año (foto de archivo)

Bono de fin de año

Por otro lado, fuentes del ejecutivo provincial confirmaron que está garantizado el pago de un bono de fin de año, cuyo monto aún debe definirse en las proximas reuniones.

Qué pide el CEDEMS

El Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS) de Jujuy realizó este sábado una Asamblea Extraordinaria en la que debatió la última propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial. Tras el encuentro, el gremio resolvió rechazar por insuficiente la oferta y definir un plan de acción que podría incluir medidas de fuerza en los próximos días.

* Plantear al Gobierno la contrapropuesta del sindicato, que consiste en un bono universal de $500.000 y un 15% de aumento salarial por considerar que la propuesta del Gobierno es insuficiente.

