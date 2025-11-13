El lunes retoman las paritarias con docentes y se confirma el bono de fin de año

Reunión de Paritarias

El próximo lunes 17 de noviembre se llevarán adelante nuevas reuniones paritarias entre el Gobierno y los gremios estatales, ese día, a las 9 de la mañana será el turno de los gremios docentes en las instalaciones del Complejo Ministerial.

La reapertura de las paritarias se da en el tramo final del año, con el objetivo de cerrar un último acuerdo salarial antes del receso de verano. Se prevé que las reuniones se desarrollen junto a los funcionarios de las diferentes áreas pertinentes y los voceros de los distintos gremios estatales con el fin de apuntan las demandas gremiales y exponer la capacidad financiera de la provincia.

reunion paritarias jujuy El lunes retoman las paritarias y se confirma el bono de fin de año (foto de archivo) Bono de fin de año Por otro lado, fuentes del ejecutivo provincial confirmaron que está garantizado el pago de un bono de fin de año, cuyo monto aún debe definirse en las proximas reuniones.

Qué pide el CEDEMS El Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS) de Jujuy realizó este sábado una Asamblea Extraordinaria en la que debatió la última propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial. Tras el encuentro, el gremio resolvió rechazar por insuficiente la oferta y definir un plan de acción que podría incluir medidas de fuerza en los próximos días.

* Plantear al Gobierno la contrapropuesta del sindicato, que consiste en un bono universal de $500.000 y un 15% de aumento salarial por considerar que la propuesta del Gobierno es insuficiente.

