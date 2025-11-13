sábado 15 de noviembre de 2025

13 de noviembre de 2025 - 18:38
Educación.

La cuota en los colegios privados de Jujuy rondará en los 240 mil pesos en 2026

Desde la Asociación Jujeña de Instituciones Educativas Privadas aseguraron que el nivel de migración hacia escuelas públicas bajó en comparación con años anteriores.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Colegios privados (Foto ilustrativa)

Colegios privados (Foto ilustrativa)

López explicó que este año el sector pudo prever con mayor estabilidad los valores: “Hemos informado a los papás en octubre cuáles serán los costos del año que viene, incluso contemplando enero y febrero, que no son meses de actividad. Este marco más estable nos permite proyectar cuánto será la cuota del 2026”, señaló.

Los Vouchers Educativos son una ayuda económica destinada a familias con hijos en colegios privados.
Colegios privados.

Colegios privados.

En cuanto al impacto económico en las familias, el representante de AJIEP indicó que la migración hacia escuelas públicas se redujo significativamente.

De acuerdo con los datos de la asociación, el 98% de los alumnos actuales continuará en los mismos establecimientos en 2026, y solo un 2% o 3% de las familias optará por trasladarse a otras instituciones, ya sea por razones económicas o de mudanza.

Finalmente, López destacó que desde AJIEP se trabaja para fortalecer la educación en todos sus niveles, sin distinción de gestión: “Creemos que la educación es un motor fundamental de la sociedad. Está en cada familia elegir el tipo de escuela donde quiere incluir a sus hijos”.

Embed - DIEGO LÓPEZ / AJIEP - CUOTAS COLEGIOS PRIVADOS

