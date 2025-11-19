Hernán Pellerano asume en Gimnasia de Jujuy: quiénes lo acompañan en el cuerpo técnico

A partir de este miércoles 19 de noviembre, Hernán Pellerano se hará cargo del cuerpo técnico de Gimnasia de Jujuy como entrenador del plantel principal. El ex jugador, ya tiene definido quiénes lo acompañarán en su equipo.
Cabe destacar que también se suma en esta nueva temporada Julio Chiarinicomo Manager Deportivo. El arquero que se retiró del Lobo arribó en las últimas horas a la provincia y se encargará de manejar el mercado de pases y desvinculaciones del plantel profesional.
Primer entrenamiento de Hernán Pellerano como DT
Este miércoles Hernán Pellerano dirigirá su primer entrenamiento como entrenador de Gimnasia de Jujuy. Luego, brindará una conferencia de prensa tras haber arribado a la provincia el pasado lunes y haber concretado la firma del contrato en la jornada del martes.
Gimnasia de Jujuy oficializó a Hernán Pellerano
En la mañana de este 19 de noviembre, Gimnasia de Jujuy compartió a través de redes sociales la oficialización de Hernán Pellerano como flamante entrenador. "La pasión de siempre con nueva energía", iniciaron en el mensaje desde el club Albiceleste.
"Bienvenido Hernán Pellerano. Iniciamos un nuevo ciclo, listos para el futuro", finalizó el texto.