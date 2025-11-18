martes 18 de noviembre de 2025

18 de noviembre de 2025 - 09:25
Fútbol.

La primera foto de Hernán Pellerano en su vuelta a Gimnasia de Jujuy

El nuevo entrenador de Gimnasia de Jujuy arribó este lunes a la provincia para asumir en el cargo y ponerse al frente de los entrenamientos.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Hernán Pellerano, nuevo entrenador de Gimnasia de Jujuy

Hernán Pellerano, nuevo entrenador de Gimnasia de Jujuy

En la tarde del lunes, Hernán Pellerano viajó desde Buenos Aires a Jujuy para iniciar su etapa como entrenador de Gimnasia de Jujuy. Según pudo conocer TodoJujuy.com, este miércoles 19 de noviembre arrancaría con los trabajos frente al plantel profesional.

Hernán Pellerano llegó a Jujuy

Alrededor de las 17, Hernán Pellerano aterrizó en el Aeropuerto Horacio Guzmán de la provincia de Jujuy. Posteriormente, el flamante entrenador del Lobo se dirigió a Papel Noa, donde recién el miércoles 19 de noviembre se pondrá al frente del equipo.

Tal como detallaron a nuestro medio, el exjugador y actual DT firmará el contrato hoy para encarar lo que resta del año y prepararse para la pretemporada 2026.

"Estoy agradecido a la gente. A Jujuy volveré, quedé con las puertas abiertas, ojalá que el día de mañana pueda volver a Gimnasia con otra función y también como hincha", acotó Pellerano como un vaticinio de su retorno a Jujuy.

Embed - HERNÁN PELLERANO ANUNCIÓ SU RETIRO DEL FÚTBOL PROFESIONAL

Hernán Pellerano colgó los botines para ser ayudante de campo en Defensa y Justicia

Hernán Pellerano, ex defensor que vistió por última vez la camiseta de Gimnasia de Jujuy, colgó los botines para ser ayudante de campo de Pablo de Muner en Defensa y Justicia.

El ahora ex jugador, estuvo parado varios meses por una lesión en la rodilla de la que no conseguía recuperarse. A sus 40 años, tras una extensa trayectoria dentro y fuera del país, decidió meter un cambio de rumbo en su carrera.

Luego de su debut como ayudante de campo en Defensa y Justicia, Pellerano acompañó a Colombia a Pablo de Muner para comdar al equipo Aguilas Doradas.

image

