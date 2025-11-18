La primera foto de Hernán Pellerano en su vuelta a Gimnasia de Jujuy

Hernán Pellerano, nuevo entrenador de Gimnasia de Jujuy
En la tarde del lunes, Hernán Pellerano viajó desde Buenos Aires a Jujuy para iniciar su etapa como entrenador de Gimnasia de Jujuy. Según pudo conocer TodoJujuy.com, este miércoles 19 de noviembre arrancaría con los trabajos frente al plantel profesional.
"Estoy agradecido a la gente. A Jujuy volveré, quedé con las puertas abiertas, ojalá que el día de mañana pueda volver a Gimnasia con otra función y también como hincha", acotó Pellerano como un vaticinio de su retorno a Jujuy.
Hernán Pellerano colgó los botines para ser ayudante de campo en Defensa y Justicia
Hernán Pellerano, ex defensor que vistió por última vez la camiseta de Gimnasia de Jujuy, colgó los botines para ser ayudante de campo de Pablo de Muner en Defensa y Justicia.
El ahora ex jugador, estuvo parado varios meses por una lesión en la rodilla de la que no conseguía recuperarse. A sus 40 años, tras una extensa trayectoria dentro y fuera del país, decidió meter un cambio de rumbo en su carrera.
Luego de su debut como ayudante de campo en Defensa y Justicia, Pellerano acompañó a Colombia a Pablo de Muner para comdar al equipo Aguilas Doradas.