Confirmaron los cruces de cuartos de final del Torneo Continuidad de la Liga Jujeña

Este lunes por la noche se llevó a cabo la reunión del Consejo Directivo de la Liga Jujeña de Fútbol, donde se diagramaron los cuartos de final del Torneo Continuidad “Pajarito” Conde, tanto de primera división en la ramas femenina y masculina.
Cruces de cuartos de final del Torneo Continuidad de la Liga Jujeña
Jueves 4 de diciembre
Malvinas vs Los Perales
La Tablada
Femenino a las 14:30
Malvinas vs Nieva
La Tablada
Masculino a las 16:30
Viernes 5 de diciembre
Cuyaya vs Gimnasia de Jujuy
La Tablada
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30
Sábado 6 de diciembre
Zapla vs La Viña
La Tablada
Femenino a las 19:00
Zapla vs El Cruce
La Tablada
Masculino a las 21:00
Lunes 8 de diciembre
Belgrano vs Gorriti
La Tablada
Femenino a las 14:30
Belgrano vs Comercio
La Tablada
Masculino a las 16:30
