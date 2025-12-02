Confirmaron los cruces de cuartos de final del Torneo Continuidad de la Liga Jujeña

Liga Jujeña de Fútbol - Foto: Club Deportivo Luján

Este lunes por la noche se llevó a cabo la reunión del Consejo Directivo de la Liga Jujeña de Fútbol, donde se diagramaron los cuartos de final del Torneo Continuidad “Pajarito” Conde, tanto de primera división en la ramas femenina y masculina.

Cruces de cuartos de final del Torneo Continuidad de la Liga Jujeña Jueves 4 de diciembre Malvinas vs Los Perales

La Tablada

Femenino a las 14:30

Malvinas vs Nieva

La Tablada

Masculino a las 16:30

Liga Jujeña de Fútbol Viernes 5 de diciembre Cuyaya vs Gimnasia de Jujuy

La Tablada

Femenino a las 14:30

Masculino a las 16:30

Sábado 6 de diciembre Zapla vs La Viña

La Tablada

Femenino a las 19:00 Zapla vs El Cruce

La Tablada

Masculino a las 21:00 liga jujeña futbol Lunes 8 de diciembre Belgrano vs Gorriti

La Tablada

Femenino a las 14:30 Belgrano vs Comercio

La Tablada

Masculino a las 16:30

