martes 02 de diciembre de 2025

2 de diciembre de 2025 - 09:03
Fútbol.

Confirmaron los cruces de cuartos de final del Torneo Continuidad de la Liga Jujeña

Tanto la división femenina como masculina de la Liga Jujeña, ya tienen diagramados los cruces de cuartos de final del Torneo Continuidad.

Gabriela Bernasconi
Gabriela Bernasconi
Liga Jujeña de Fútbol - Foto: Club Deportivo Luján

Liga Jujeña de Fútbol - Foto: Club Deportivo Luján

Cruces de cuartos de final del Torneo Continuidad de la Liga Jujeña

Jueves 4 de diciembre

Malvinas vs Los Perales
La Tablada
Femenino a las 14:30

Malvinas vs Nieva
La Tablada
Masculino a las 16:30

Liga Jujeña de Fútbol

Viernes 5 de diciembre

Cuyaya vs Gimnasia de Jujuy
La Tablada
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30

Sábado 6 de diciembre

Zapla vs La Viña
La Tablada
Femenino a las 19:00

Zapla vs El Cruce
La Tablada
Masculino a las 21:00

liga jujeña futbol

Lunes 8 de diciembre

Belgrano vs Gorriti
La Tablada
Femenino a las 14:30

Belgrano vs Comercio
La Tablada
Masculino a las 16:30

