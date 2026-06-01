Entre Velas y Barricas vuelve con gastronomía y vinos jujeños.

La gastronomía y el vino volverán a encontrarse en una nueva edición de “Entre Velas y Barricas” , una experiencia que busca reunir sabores, aromas y paisajes en uno de los espacios más tradicionales de San Salvador de Jujuy.

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La propuesta se realizará el próximo 5 de junio desde las 21 en el Hotel Altos de la Viña y ofrecerá una cena de cuatro pasos especialmente diseñada para acompañar una selección de vinos de Antropo Wines, la primera bodega urbana de la provincia.

El evento apunta a quienes disfrutan de las experiencias gastronómicas con maridaje , en una noche pensada para descubrir combinaciones entre cocina de autor y producción vitivinícola local.

La experiencia culinaria estará a cargo del chef ejecutivo Damián Héctor Ortegoza , quien elaborará un menú de cuatro pasos pensado para acompañar cada una de las etiquetas seleccionadas para la velada.

La propuesta buscará generar un recorrido gastronómico donde cada plato dialogue con las características de los vinos elegidos para la ocasión. Este tipo de encuentros suele centrarse en el equilibrio entre sabores, texturas y aromas, con el objetivo de potenciar la experiencia sensorial de los comensales.

Antropo Wines y el crecimiento del vino jujeño

Uno de los protagonistas de la noche será Antropo Wines, proyecto reconocido por ser la primera bodega urbana de Jujuy y que funciona dentro de las instalaciones del Hotel Altos de la Viña.

La propuesta vitivinícola se especializa en vinos espumantes y apuesta por una identidad vinculada al territorio jujeño, con producción elaborada a partir de uvas provenientes de los Valles Templados.

Además de la elaboración de vinos, el espacio desarrolla degustaciones guiadas y experiencias orientadas al enoturismo, una actividad que continúa creciendo dentro de la provincia.

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Una experiencia inolvidable

La cena tendrá lugar en el Hotel Altos de la Viña, uno de los establecimientos hoteleros más reconocidos de la capital jujeña, ubicado sobre uno de los puntos panorámicos más destacados de la ciudad.

El hotel se caracteriza por sus vistas hacia el valle de Xibi Xibi y el acceso hacia la Quebrada de Humahuaca, además de una propuesta que combina alojamiento, gastronomía y actividades vinculadas al turismo de experiencias.

Entre velas y barricas Entre Velas y Barricas vuelve con gastronomía y vinos jujeños.

Cuánto cuesta y cómo reservar

La nueva edición de “Entre Velas y Barricas” tendrá un valor de $62.000 finales por persona.

Las reservas ya se encuentran habilitadas y pueden realizarse al número +54 9 3885 21-6546.

El encuentro se desarrollará el jueves 5 de junio a las 21 en las instalaciones del Hotel Altos de la Viña.