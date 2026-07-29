Frutas enteras o jugos: cuál es la opción mas saludable

Frutas de estación: El pomelo no “mata glóbulos rojos”; puede bajar la presión en algunas personas.

Si guardás las bananas con el resto de las frutas se acelerará el proceso de maduración. (Foto: Archivo)

Las frutas de estación son una de las mejores opciones para sumar nutrientes, cuidar la alimentación y también ahorrar. Sin embargo, no todas las formas de consumo tienen el mismo impacto: no es lo mismo comer una fruta entera que tomarla en jugo, ni tampoco agregarle azúcar o crema a una preparación saludable.

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"No es lo mismo comer una fruta entera que tomarla en jugo" "No es lo mismo comer una fruta entera que tomarla en jugo"

La licenciada en Nutrición Andrea Olmedo – MP 149 explicó que la elección de frutas debe pensarse según la temporada, la disponibilidad y el equilibrio general de la dieta.

“Lo que esté en temporada, lo que esté económico, es lo que hay que consumir, porque es lo que se está produciendo” “Lo que esté en temporada, lo que esté económico, es lo que hay que consumir, porque es lo que se está produciendo”

Fruta - Mercado |Foto de archivo: Todo Jujuy

Por qué conviene comer frutas de estación

Olmedo indicó que las frutas de temporada suelen responder mejor a lo que el cuerpo necesita en cada momento del año. Además, suelen ser más accesibles y estar en mejores condiciones de consumo.

“Lo que está fuera de temporada probablemente no tiene los nutrientes que vamos necesitando” “Lo que está fuera de temporada probablemente no tiene los nutrientes que vamos necesitando”

En ese sentido, destacó opciones como las frutillas, que en esta época bajaron de precio y pueden incorporarse como una buena alternativa. “Frutillas, golazo”, resumió la nutricionista.

Una taza de frutillas, explicó, puede considerarse como una porción de fruta. El problema aparece cuando se desvirtúa su aporte con agregados.

“Si le pongo azúcar a las frutillas, le pongo crema, ahí estoy desvirtuando un poco el aporte genial que veníamos a tener”, aclaró.

Cuántas frutas se pueden comer por día: 3 por día

Como recomendación general para la población, Olmedo sostuvo que 3 frutas por día es un buen número, e incluso 4 frutas también puede estar dentro de una alimentación equilibrada.

“Tres frutas al día, cuatro, es un muy buen número” “Tres frutas al día, cuatro, es un muy buen número”

La clave está en la variedad. No se trata de comer siempre la misma fruta, sino de combinar distintas opciones según temporada, precio y necesidades personales.

Qué pasa con los jugos

Uno de los puntos más claros de la entrevista fue la advertencia sobre los jugos. La nutricionista no los prohibió, pero sí remarcó que hay que consumirlos con cuidado.

“A los jugos les tendría respeto” “A los jugos les tendría respeto”

Olmedo explicó que al exprimir una fruta se pierde gran parte de la fibra y queda principalmente la parte dulce. Además, para preparar un vaso de jugo de naranja suelen usarse varias unidades.

“Para hacerte un vasito de jugo de naranja necesitás tres o cuatro naranjas”, detalló.

La diferencia es importante: comer la fruta entera genera más saciedad y ayuda a tener un mejor equilibrio glucémico. En cambio, el jugo permite consumir mucha cantidad de azúcar natural en poco tiempo, sin el mismo efecto de saciedad.

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Pomelo en ayunas: mito o realidad

Durante la entrevista también se habló del mito del pomelo en ayunas. Olmedo descartó la idea de que el jugo de pomelo “mate glóbulos rojos”.

Explicó que lo que puede ocurrir es una baja de presión, y que esa sensación puede confundirse con falta de energía.

“No tiene que ver con que mate glóbulos rojos, sino que la presión disminuye”, señaló.

La recomendación fue simple: si una persona no tiene problemas de presión y quiere consumir pomelo, puede hacerlo. Pero no debe asociarse a efectos extremos o milagrosos.

Cuánto potasio tiene una banana y cuántas se pueden comer por día.

Banana y azúcar: una fruta que no hay que demonizar

Otra fruta muy cuestionada en dietas es la banana, por su contenido de azúcar. Olmedo explicó que efectivamente está dentro del grupo de frutas con un poco más de azúcar, junto con la uva, pero eso no la convierte en una mala opción.

“Una unidad al día es un buen número” “Una unidad al día es un buen número”

La nutricionista remarcó que una persona sin patologías puede consumir 3 o 4 frutas por día, y una de ellas puede ser banana sin problema.

El cuidado mayor aparece en personas con diabetes o con indicaciones específicas. En esos casos, puede recomendarse que la fruta no esté muy madura, porque cuanto más madura está, mayor es su contenido de azúcar.

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