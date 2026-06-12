Interrupción de agua en Palpalá este para hoy viernes 12 de junio

Agua Potable de Jujuy informó que este viernes 12 de junio habrá una interrupción temporal del servicio en barrio 25 de Mayo de Palpalá, debido a trabajos de emergencia en la cañería de alimentación ubicada sobre calle Rivadavia.

Vecinos de barrio 25 de Mayo, en la ciudad de Palpalá, tendrán afectado el servicio de agua durante la mañana de este viernes por tareas de reparación que llevará adelante personal de Agua Potable de Jujuy. Según comunicó la empresa, la interrupción será desde las 8 hasta las 12 horas, mientras se realizan trabajos operativos de emergencia en la cañería de alimentación del sector.

Trabajos de emergencia de Agua Potable en calle Rivadavia La intervención se realizará sobre calle Rivadavia, donde se detectó la necesidad de avanzar con tareas de reparación para normalizar el funcionamiento del sistema.

Desde la empresa solicitaron a los vecinos tomar los recaudos necesarios durante el horario informado, especialmente en el uso y reserva de agua para las actividades básicas del hogar.

Una vez finalizadas las tareas, el servicio comenzará a restablecerse de manera progresiva en la zona afectada. image Vecinos de barrio 25 de Mayo de Palpalá deberán tomar recaudos por la interrupción del servicio de agua potable durante la mañana. Lo más imponente La interrupción será este viernes 12 de junio .

. Afectará a barrio 25 de Mayo, en Palpalá.

El horario previsto es de 8 a 12 horas .

. Se debe a trabajos de reparación en una cañería de alimentación.

Las tareas se realizarán sobre calle Rivadavia.

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