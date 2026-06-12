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12 de junio de 2026 - 08:58
Servicios.

Interrupción de agua en Palpalá este para hoy viernes 12 de junio

Agua Potable informó una interrupción temporal del servicio este viernes 12 de junio en barrio 25 de Mayo de Palpalá.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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Vecinos de barrio 25 de Mayo, en la ciudad de Palpalá, tendrán afectado el servicio de agua durante la mañana de este viernes por tareas de reparación que llevará adelante personal de Agua Potable de Jujuy. Según comunicó la empresa, la interrupción será desde las 8 hasta las 12 horas, mientras se realizan trabajos operativos de emergencia en la cañería de alimentación del sector.

Trabajos de emergencia de Agua Potable en calle Rivadavia

La intervención se realizará sobre calle Rivadavia, donde se detectó la necesidad de avanzar con tareas de reparación para normalizar el funcionamiento del sistema.

Desde la empresa solicitaron a los vecinos tomar los recaudos necesarios durante el horario informado, especialmente en el uso y reserva de agua para las actividades básicas del hogar.

Una vez finalizadas las tareas, el servicio comenzará a restablecerse de manera progresiva en la zona afectada.

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Vecinos de barrio 25 de Mayo de Palpalá deberán tomar recaudos por la interrupción del servicio de agua potable durante la mañana.

Vecinos de barrio 25 de Mayo de Palpalá deberán tomar recaudos por la interrupción del servicio de agua potable durante la mañana.

Lo más imponente

  • La interrupción será este viernes 12 de junio.
  • Afectará a barrio 25 de Mayo, en Palpalá.
  • El horario previsto es de 8 a 12 horas.
  • Se debe a trabajos de reparación en una cañería de alimentación.
  • Las tareas se realizarán sobre calle Rivadavia.

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