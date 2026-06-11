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11 de junio de 2026 - 11:12
Servicios.

Corte de agua en Villa San Martín por trabajos de emergencia

El servicio de agua de red estará afectado este jueves 11 de junio hasta las 12.30 en la zona de Villa San Martín.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
corte agua
El servicio de agua de red estará afectado este jueves 11 de junio hasta las 12.30 en la zona de Villa San Martín.

El servicio de agua de red estará afectado este jueves 11 de junio hasta las 12.30 en la zona de Villa San Martín.

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La empresa Agua Potable de Jujuy comunicó que durante la mañana de este jueves habrá una interrupción del servicio en la zona de Villa San Martín. Según informaron, la medida responde a la ejecución de trabajos operativos de emergencia, por lo que el suministro de agua de red permanecerá afectado de manera temporal.

Hasta qué hora será el corte de agua

De acuerdo al aviso oficial, la interrupción del servicio se extenderá hasta las 12.30 horas de este jueves 11 de junio.

La zona afectada será Villa San Martín, por lo que los vecinos del sector deberán tener en cuenta la situación mientras se desarrollan las tareas correspondientes.

Trabajos de emergencia

Desde Agua Potable explicaron que la interrupción se debe a trabajos de emergencia, necesarios para avanzar con las tareas operativas en la zona.

El servicio será restablecido una vez finalizados los trabajos previstos.

Lo más importante

  • La interrupción del servicio será este jueves 11 de junio.
  • Afecta a la zona de Villa San Martín, en San Salvador de Jujuy.
  • El corte de agua se extenderá hasta las 12.30 horas.
  • La medida se debe a trabajos operativos de emergencia.
  • El servicio será normalizado tras la finalización de las tareas.

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