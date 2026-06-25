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25 de junio de 2026 - 09:56
Policiales.

Un auto y una moto chocaron en Mariano Moreno y los conductores dieron versiones distintas

El siniestro ocurrió en la intersección de las calles San Lorenzo y México en barrio Mariano Moreno. Los conductores no llegaron a un acuerdo sobre cómo se produjo el impacto.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Choque en Mariano Moreno

Choque en Mariano Moreno

Un auto y una motocicleta chocaron en la intersección de las calles San Lorenzo y México, en el barrio Mariano Moreno, y los conductores dieron versiones diferentes sobre cómo ocurrió el hecho. Tras un cruce entre ambos, acordaron que solicitarán las cámaras de seguridad del sector para intentar establecer lo sucedido.

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Uno de los involucrados aseguró que el automóvil circulaba en contramano, mientras que el conductor del vehículo sostuvo que la motocicleta pasó a alta velocidad. Además, ambos señalaban que el otro había dado positivo en el control de alcoholemia.

La versión del conductor del auto

El conductor del automóvil aseguró que la motocicleta circulaba a alta velocidad cuando se produjo el choque.

Lamentablemente en la esquina pasó una moto a alta velocidad, el chico tenía puesto mal el casco porque salió volando, la alcoholemia le dio positiva. Lamentablemente en la esquina pasó una moto a alta velocidad, el chico tenía puesto mal el casco porque salió volando, la alcoholemia le dio positiva.

También señaló que el motociclista no circulaba con acompañante. Personal del SAME llegó para asistirlo en el lugar y luego se retiró, "ya que consideró que no presentaba lesiones graves", indicó el protagonista del choque.

choque Mariano Moreno

El relato del motociclista

El conductor de la moto, de 26 años, sostuvo que llevaba puesto el casco y brindó una versión distinta. Según contó, se dirigía a dejarle una mochila a un amigo cuando ocurrió el impacto.

“El auto salió en contramano y me chocó de frente”, aseguró, y agregó: “Él está mintiendo”. “El auto salió en contramano y me chocó de frente”, aseguró, y agregó: “Él está mintiendo”.

El joven manifestó que sentía dolor en la espalda y explicó que descendió de la ambulancia para revisar el estado de su motocicleta. “Yo estoy de pijama porque vengo desde mi casa”, expresó.

Policía y Seguridad Vial

Solicitarán las cámaras de seguridad

Luego del cruce, los conductores no lograron ponerse de acuerdo sobre las circunstancias del choque. Por ese motivo, establecieron que solicitarán los registros de las cámaras de seguridad instaladas en el lugar para determinar cómo ocurrió el siniestro.

La Policía se retiró del sector tras el hecho, al igual que el personal del SAME después de asistir al motociclista.

Embed - CHOQUE EN MORENO: UNA MOTO Y UN AUTO CHOCARON Y LOS CONDUCTORES DIERON VERSIONES DISTINTAS

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