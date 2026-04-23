El Gobierno les prohibió a todos los periodistas acreditados el ingreso a la Casa Rosada

El gobierno de Javier Milei les prohibió a todos los periodistas acreditados el ingreso a la Casa Rosada y afirmó que se trata de una medida "preventiva por el espionaje ilegal". Es tras la denuncia de Casa Militar contra un programa de TV.

“Se decidió quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de manera preventiva por el espionaje ilegal”, señalaron fuentes oficiales citadas por Clarín.

Hasta cuándo prohibirán la entrada a los periodistas a Casa Rosada De acuerdo con las fuentes consultadas, por el momento no se sabe hasta cuándo se mantendrá esta medida “preventiva”. De todos modos, se trata de una decisión que genera sorpresa, ya que no registra antecedentes similares ni en democracia ni durante la última dictadura militar.

La disposición fue adoptada después de que el Gobierno denunciara a un programa de televisión por haber grabado dentro de Balcarce 50 “sin autorización”.

Casa Rosada Sala de prensa de Casa Rosada. Qué determinó Presidencia En ese contexto, Presidencia de la Nación habría resuelto “dejar sin efecto la prórroga” de las acreditaciones que vencían el último día de marzo y que habían sido extendidas durante abril, hasta que finalizara el nuevo proceso de acreditación. La restricción se conoció a pocas horas de una actividad oficial en Casa Rosada, donde Javier Milei tenía previsto recibir en su despacho al empresario estadounidense Peter Thiel, cofundador de PayPal y una de las figuras más influyentes de Silicon Valley, quien iba a arribar a las 14.

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