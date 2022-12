Sobre las perimetrales que se solicitan como primera medida, Alemán detalló “Pero acá suele pasar que una vez que se cumplen los 180 días de esa perimetral y no habiendo elemento probatorio que justifique esa medida y con total liviandad, la mujer vuelve a plantear una extensión, una prórroga de esa medida y por lo general se la suelen dar”.

“Y ahora que estamos en diciembre y muchos papas quieren ver desesperadamente a sus hijos para las fiestas de fin de año, sin embargo, existe esa oposición de parte de la mujer a no permitir el contacto” relató el Dr. Roberto Alemán.

ROBERTO ALEMAN - Falsas denuncias de violencia de género: "Es alarmante la cantidad de casos"

Las pruebas de los acusados

“Cuando el cliente tiene las pruebas que en este caso son pruebas fonográficas, hay audios en los cuales la tía paterna es la que se aproxima al domicilio de la madre para retirar al menor tiene la negativa de la madre de entregarle al menor, está grabada esa prueba y, sin embargo, en el juzgado no la incorporan a esa prueba que se informatizó y se alega que no se puede presentar nada que no sea informatizado. Todo es más tiempo, más burocracia y más en estos temas que roza con lo penal porque la violencia de género implica un contacto físico y está vinculado estrechamente al tema penal. La rapidez es lo que más urge en este tipo de situaciones” comentó el Dr. Alemán.

Puntualmente en relación a las falsas denuncias, el Dr. Alemán relató lo que está sucediendo en el Juzgado de Violencia de Género de Jujuy que preside la Dra. Mónica Cruz Martínez “Cuando mi cliente se apersonó al juzgado para acreditar que fue una falsa denuncia y ya se adelantó a preguntar cómo serían los pasos posteriores respecto de esa falsa denuncia, con liviandad se le manifestó que se fuera a otro fuero a iniciar cuando termine este proceso, un proceso nuevo para acreditar que fue una falsa denuncia pero no es así.”

“Yo quiero aclarar que los jueces están facultados de tomar medidas de oficio. Es decir, que al constatar la falsa denuncia, ellos de oficio pueden derivar las actuaciones a otro juzgado más especializado en este tema en particular por la falsa denuncia o bien ellos tomar alguna medida coercitiva contra la persona que se niega al restablecimiento del contacto del progenitor con su hijo y, sin embargo, no lo están haciendo” explicó Alemán.

¿La extensión de la perimetral quién la decide?

“El juez la decide por pedido de la denunciante” dijo el Dr. Alemán.

¿Quién decide no tomar en cuenta las pruebas para no extender la perimetral?

“También el magistrado. Al ser la primera vez, con atino, el magistrado decide una perimetral en favor de la denunciante. Y digo bien el término denunciante aunque muchas personas se ofendan. Cuando una persona realiza una denuncia es denunciante, todavía no es víctima porque si no ya se lo pone al hombre en un papel de culpable porque si de entrada la que denuncia ya es víctima, obviamente que el victimario es el hombre y en muchos casos no cometió el delito, entonces es muy injusto estigmatizarlo de entrada con el término de victimario o de entrada ya decir víctima” continuó explicando el Dr. Roberto Alemán.

En relación al Juzgado de Violencia de Género, el Dr. Roberto Alemán explicó “es común que se den estas situaciones y por eso desde este espacio y desde el estudio jurídico anhelamos a que se empleen otras formas que son posibles, se pueden tomar otras formas al momento de tomar esta medida coercitiva porque para una persona que de la noche a la mañana, le llegue un papel por intermedio de un policía que no puede volver a ingresar a su hogar o que no puede tener contacto ya con sus hijos, son medidas tan fuertes que necesitan un contacto personal en donde el magistrado le explique personalmente de qué se trata, le de esa mínima explicación porque objetivamente hoy solamente le llega una notificación de prohibición de acercamiento y un plazo para contestar por escrito.”

“La mayoría de las personas no pueden plasmar por escrito todo lo que quieren decir, entonces muchos no van a consultar inmediatamente a un abogado y ahí se pierde tiempo. Y esa sensación de injusticia que tiene el hombre de verse excluido del hogar, en otros casos de habérsele hecho una retención de sus haberes, de no poder ver a sus hijos, le genera una impotencia que, en muchos casos, ya pasó, ya sucedió, que van a atentar contra la mujer y ahí efectivamente ejercen actos de violencia que muchas veces terminan con la vida de otra persona o el suicidio mismo del hombre y yo responsabilizo al Estado” detalló Alemán.

En relación al papel del Estado y de la justicia de la mano del accionar de la Jueza Cruz Martínez del Juzgado de Violencia de Género, Alemán continuó explicando “El Estado no le da un organismo de contención al hombre en donde el magistrado le pueda explicar que las medidas que se van a tomar son temporarias, que se va a investigar, que si necesita una contención psicológica la va a tener desde el Estado. Si se le diera ese tipo de contención al hombre, ese hombre con seguridad ya estaría tranquilo que esto va a ser transitorio y que se va a investigar la verdad y eventualmente él va a volver a su hogar y a ver a su hijo”

¿Qué pasa con la persona que hizo una falsa denuncia en estos casos de violencia de género?

“Por lo general no continúa en el mismo juzgado la tramitación específicamente con la carátula de falsa denuncia sino que se termina la causa simplemente con el restablecimiento de contacto o con la vuelta del hombre a su hogar, pero ya sobre el delito específico de falsa denuncia se lo intima o se lo invita a que vaya a hacer una formal denuncia al juzgado correspondiente penal, lo cual está dentro de las facultades de los jueces tomar alguna medida sancionatoria si en el caso que él mismo está llevando ve el magistrado que se incurrió en una falsa denuncia” finalizó el Dr. Roberto Alemán.