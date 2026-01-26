lunes 26 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de enero de 2026 - 15:43
Policiales.

Dos jujeños viajaban a San Juan y se accidentaron en La Rioja

Los jujeños viajaban a San Juan y el accidente vial fue en la Ruta Provincial 29, en La Rioja. Uno fue hospitalizado.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Dos jujeños viajaban a San Juan y se accidentaron en La Rioja

Dos jujeños viajaban a San Juan y se accidentaron en La Rioja

Un accidente de tránsito se registró sobre la Ruta Provincial 29, en el tramo comprendido entre las localidades de Ñoqueve y San Antonio, en el sur de la provincia de La Rioja. El siniestro involucró a un automóvil en el que viajaban dos jujeños hacia San Juan.

Lee además
la rioja: detectan un colectivo que viajaba a la quiaca con pasajeros hacinados
Transporte.

La Rioja: detectan un colectivo que viajaba a La Quiaca con pasajeros hacinados
97 alcoholemias positivas en todo el país con récord en San Juan
Preocupante.

97 alcoholemias positivas en todo el país con récord en San Juan

Según informó Radio del Sur de Chepes, los ocupantes del vehículo se desplazaban desde la provincia de Jujuy con destino al paraje Difunta Correa, cuando por causas que aún son materia de investigación perdieron el control del rodado y protagonizaron el accidente.

Como consecuencia del impacto, uno de los hombres resultó herido y debió ser trasladado al Hospital Luis Pasteur, donde quedó internado en observación para una evaluación médica más exhaustiva para determinar los pasos a seguir.

Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre el estado de salud del segundo ocupante del vehículo. Trabajaron personal de emergencias y efectivos de las fuerzas de seguridad, quienes realizaron las tareas de asistencia y ordenamiento del tránsito, mientras se intenta establecer con precisión las causas que derivaron en el siniestro.

Dos jujeños viajaban a San Juan y se accidentaron en La Rioja
Dos jujeños viajaban a San Juan y se accidentaron en La Rioja

Dos jujeños viajaban a San Juan y se accidentaron en La Rioja

La Difunta Correa en San Juan

A sólo 64 kilómetros de la ciudad de San Juan, en Vallecito, se alza el Santuario de la Difunta Correa; un destino de fe y tradición que convoca a más de un millón de peregrinos cada año. Rodeado por la Sierra de Pie de Palo y los Médanos Grandes, es un lugar de devoción popular, leyenda y cultura.

Su historia conmueve: Deolinda Correa, tras caminar por el desierto de Caucete cargando a su bebé en busca de su marido, fallece por deshidratación. Fue hallada sin vida, pero con su hijo aún amamantando. Hoy su figura es símbolo de milagros y esperanza.

El 1 de abril es el día principal de celebración, con misas, actividades religiosas y procesiones donde los devotos le llevan botellas con agua como símbolo. Cuenta con servicios, locales gastronómicos, hotelería y el imperdible Museo de la Fe.

Difunta Correa
Santuario de la Difunta Correa en Vallecito, San Juan.

Santuario de la Difunta Correa en Vallecito, San Juan.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La Rioja: detectan un colectivo que viajaba a La Quiaca con pasajeros hacinados

97 alcoholemias positivas en todo el país con récord en San Juan

Una camioneta con turistas italianos quedó varada en el río San Juan

El pueblo secreto de La Rioja que deslumbra a los turistas por sus paisajes y aventuras

Escalada de violencia en Córdoba: atacaron a la Policía con una granada durante un operativo

Lo que se lee ahora
Motociclista muerta en la curva de la muerte (foto de archivo)
Policiales.

Derrapó una moto y murió una joven de 21 años: no tenían casco

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

A solo 33 kilómetros de San Salvador de Jujuy, la zona de los diques se convirtió este domingo en el plan ideal para familias, pescadores y amantes del aire libre. video
Jujuy

A pocos kilómetros de San Salvador de Jujuy: el plan al aire libre que conquista los domingos

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar.
Turismo.

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar

El lunes 2 de febrero empieza el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Cronograma de pagos de Jujuy: cuándo cobran los estatales en febrero 2026

Últimos días para actualizar la SUBE y no perder tus beneficios de transporte.
Transporte.

El paso clave para actualizar la SUBE y no perder los beneficios

Chalanas video
Comercio.

El negocio es boliviano, la basura es argentina: un problema diario en Aguas Blancas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel