Dos jujeños viajaban a San Juan y se accidentaron en La Rioja
Un accidente de tránsito se registró sobre la Ruta Provincial 29, en el tramo comprendido entre las localidades de Ñoqueve y San Antonio, en el sur de la provincia de La Rioja. El siniestro involucró a un automóvil en el que viajaban dos jujeños hacia San Juan.
Según informó Radio del Sur de Chepes, los ocupantes del vehículo se desplazaban desde la provincia de Jujuy con destino al paraje Difunta Correa, cuando por causas que aún son materia de investigación perdieron el control del rodado y protagonizaron el accidente.
Como consecuencia del impacto, uno de los hombres resultó herido y debió ser trasladado al Hospital Luis Pasteur, donde quedó internado en observación para una evaluación médica más exhaustiva para determinar los pasos a seguir.
Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre el estado de salud del segundo ocupante del vehículo. Trabajaron personal de emergencias y efectivos de las fuerzas de seguridad, quienes realizaron las tareas de asistencia y ordenamiento del tránsito, mientras se intenta establecer con precisión las causas que derivaron en el siniestro.
La Difunta Correa en San Juan
A sólo 64 kilómetros de la ciudad de San Juan, en Vallecito, se alza el Santuario de la Difunta Correa; un destino de fe y tradición que convoca a más de un millón de peregrinos cada año. Rodeado por la Sierra de Pie de Palo y los Médanos Grandes, es un lugar de devoción popular, leyenda y cultura.
Su historia conmueve: Deolinda Correa, tras caminar por el desierto de Caucete cargando a su bebé en busca de su marido, fallece por deshidratación. Fue hallada sin vida, pero con su hijo aún amamantando. Hoy su figura es símbolo de milagros y esperanza.
El 1 de abril es el día principal de celebración, con misas, actividades religiosas y procesiones donde los devotos le llevan botellas con agua como símbolo. Cuenta con servicios, locales gastronómicos, hotelería y el imperdible Museo de la Fe.