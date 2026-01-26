Dos jujeños viajaban a San Juan y se accidentaron en La Rioja

Un accidente de tránsito se registró sobre la Ruta Provincial 29 , en el tramo comprendido entre las localidades de Ñoqueve y San Antonio, en el sur de la provincia de La Rioja . El siniestro involucró a un automóvil en el que viajaban dos jujeños hacia San Juan .

Según informó Radio del Sur de Chepes , los ocupantes del vehículo se desplazaban desde la provincia de Jujuy con destino al paraje Difunta Correa , cuando por causas que aún son materia de investigación perdieron el control del rodado y protagonizaron el accidente.

Como consecuencia del impacto, uno de los hombres resultó herido y debió ser trasladado al Hospital Luis Pasteur , donde quedó internado en observación para una evaluación médica más exhaustiva para determinar los pasos a seguir.

Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre el estado de salud del segundo ocupante del vehículo. Trabajaron personal de emergencias y efectivos de las fuerzas de seguridad, quienes realizaron las tareas de asistencia y ordenamiento del tránsito, mientras se intenta establecer con precisión las causas que derivaron en el siniestro.

La Difunta Correa en San Juan

A sólo 64 kilómetros de la ciudad de San Juan, en Vallecito, se alza el Santuario de la Difunta Correa; un destino de fe y tradición que convoca a más de un millón de peregrinos cada año. Rodeado por la Sierra de Pie de Palo y los Médanos Grandes, es un lugar de devoción popular, leyenda y cultura.

Su historia conmueve: Deolinda Correa, tras caminar por el desierto de Caucete cargando a su bebé en busca de su marido, fallece por deshidratación. Fue hallada sin vida, pero con su hijo aún amamantando. Hoy su figura es símbolo de milagros y esperanza.

El 1 de abril es el día principal de celebración, con misas, actividades religiosas y procesiones donde los devotos le llevan botellas con agua como símbolo. Cuenta con servicios, locales gastronómicos, hotelería y el imperdible Museo de la Fe.