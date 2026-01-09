Una camioneta con turistas italianos quedó varada en el río San Juan

Un matrimonio de turistas italianos vivió momentos de tensión en la Puna de Jujuy luego de que la camioneta en la que se desplazaban quedara detenida en medio del río San Juan, a la altura de la localidad de Paicone. El hecho ocurrió en plena temporada de lluvias, cuando los cursos de agua registran un aumento marcado del caudal y dificultan el tránsito en caminos sin puentes.

El episodio generó la rápida reacción de vecinos de la zona, quienes se acercaron para colaborar con los visitantes y evitar una situación de mayor riesgo.

El vehículo quedó inmovilizado en pleno cruce Según relataron pobladores del lugar, la camioneta quedó detenida en medio del cauce cuando el matrimonio intentaba atravesar el río San Juan, teniendo en cuenta que es el trayecto de la Ruta Nacional 40. El caudal, elevado por las lluvias propias de esta época, impidió que el vehículo avanzara o regresara por sus propios medios.

Al advertir la situación, vecinos de Paicone y zonas cercanas se acercaron para asistir a los turistas. La ayuda permitió resguardar a la pareja y retirar la camioneta del sector más comprometido del río, sin que se registraran personas heridas.

El matrimonio se encontraba de visita en la Puna jujeña y recorría caminos habituales de la región, utilizados tanto por pobladores como por viajeros que se desplazan en vehículos particulares. Rescate en Paicone Reclamos históricos por la falta de puentes El incidente volvió a visibilizar un pedido que los habitantes de la zona sostienen desde hace años: la construcción de un puente sobre el río San Juan que, durante la temporada de lluvias, se transforma en un riesgo constante. Vecinos señalaron que no se trata de un hecho aislado. En lo que va del año, el río San Juan y otros cursos de agua de la Puna arrastraron varios vehículos que intentaron cruzar en momentos de crecida.

