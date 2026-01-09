viernes 09 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de enero de 2026 - 11:53
Puna jujeña.

Una camioneta con turistas italianos quedó varada en el río San Juan

Un matrimonio de turistas italianos quedó atrapado a la altura de Paicone. Vecinos asistieron para ayudarlos a salir.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Rescate en Paicone (1)

Un matrimonio de turistas italianos vivió momentos de tensión en la Puna de Jujuy luego de que la camioneta en la que se desplazaban quedara detenida en medio del río San Juan, a la altura de la localidad de Paicone. El hecho ocurrió en plena temporada de lluvias, cuando los cursos de agua registran un aumento marcado del caudal y dificultan el tránsito en caminos sin puentes.

Lee además
Mercado 6 de Agosto.
Atención.

Cierran el Mercado 6 de Agosto parte del fin de semana: los detalles
chocaron y derribaron un poste en la quiaca: varios barrios quedaron sin luz
Atención.

Chocaron y derribaron un poste en La Quiaca: varios barrios quedaron sin luz

El episodio generó la rápida reacción de vecinos de la zona, quienes se acercaron para colaborar con los visitantes y evitar una situación de mayor riesgo.

El vehículo quedó inmovilizado en pleno cruce

Según relataron pobladores del lugar, la camioneta quedó detenida en medio del cauce cuando el matrimonio intentaba atravesar el río San Juan, teniendo en cuenta que es el trayecto de la Ruta Nacional 40. El caudal, elevado por las lluvias propias de esta época, impidió que el vehículo avanzara o regresara por sus propios medios.

Al advertir la situación, vecinos de Paicone y zonas cercanas se acercaron para asistir a los turistas. La ayuda permitió resguardar a la pareja y retirar la camioneta del sector más comprometido del río, sin que se registraran personas heridas.

El matrimonio se encontraba de visita en la Puna jujeña y recorría caminos habituales de la región, utilizados tanto por pobladores como por viajeros que se desplazan en vehículos particulares.

Rescate en Paicone

Reclamos históricos por la falta de puentes

El incidente volvió a visibilizar un pedido que los habitantes de la zona sostienen desde hace años: la construcción de un puente sobre el río San Juan que, durante la temporada de lluvias, se transforma en un riesgo constante.

Vecinos señalaron que no se trata de un hecho aislado. En lo que va del año, el río San Juan y otros cursos de agua de la Puna arrastraron varios vehículos que intentaron cruzar en momentos de crecida.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cierran el Mercado 6 de Agosto parte del fin de semana: los detalles

Chocaron y derribaron un poste en La Quiaca: varios barrios quedaron sin luz

El orgullo de Coronel Arias: la historia del jujeño que un día tocó fondo y hoy brilla en el boxeo

Mataron a un hombre con una piedra en El Chingo

Jujuy Básquet perdió en su visita a Santa Fe

Lo que se lee ahora
Comisaría de El Chingo.
San Salvador de Jujuy.

Mataron a un hombre con una piedra en El Chingo

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

PagoAnticipado 2026 en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)
Beneficios.

Pago Anticipado 2026 en San Salvador de Jujuy: desde cuándo

Estacionamiento medido en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)
Aumento.

Sube el estacionamiento tarifado en San Salvador de Jujuy: los nuevos precios

Descubrió la infidelidad de su esposo con su mejor amiga y los enfrentó en un bar.
Redes sociales.

Video: descubrió la infidelidad de su esposo con su mejor amiga y los enfrentó en un bar

Sin agua en algunos barrios - Imagen de archivo: Todo Jujuy video
Sin servicio.

Vecinos de Chijra molestos por la falta de agua

Comisaría de El Chingo.
San Salvador de Jujuy.

Mataron a un hombre con una piedra en El Chingo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel