El truco para quitar marcas de los anteojos y dejarlos impecables con 2 ingredientes.

Al usar anteojos , es habitual enfrentarnos a la presencia de marcas, suciedad y marcas que afectan la claridad de los cristales. Aunque muchos recurren a soluciones de limpieza disponibles en comercios, lo cierto es que varios de estos productos incluyen sustancias fuertes que pueden deteriorar su superficie. Por eso, este truco es ideal para evitarlos.

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Sin embargo, existe una alternativa simple para intentar reducir esas marcas sin necesidad de gastar dinero en productos especializados . Con un método casero fácil de aplicar, es posible tratar los rayones utilizando únicamente bicarbonato de sodio y vinagre blanco , dos elementos habituales que suelen estar presentes en cualquier cocina.

“El vinagre blanco actúa como un limpiador natural que elimina manchas y suciedad sin dañar los cristales”, señalaron especialistas en tareas de limpieza.

Para aplicar este método casero , es necesario colocar en un recipiente una cucharada de bicarbonato de sodio , agregar una pequeña cantidad de vinagre blanco y sumar un poco de agua hasta obtener una preparación espumosa.

Luego, con ayuda de un paño delicado, se debe extender la mezcla sobre los cristales de los lentes realizando suaves movimientos circulares. Finalmente, hay que enjuagar la superficie con agua tibia y secarla utilizando un paño de microfibra para evitar nuevas marcas.

Otros trucos caseros para limpiar los anteojos

Además, existen otras alternativas sencillas que pueden realizarse en casa y que también pueden ayudar a mejorar el estado de los lentes. Una de ellas consiste en utilizar pasta dental, un recurso que ha mostrado buenos resultados para tratar pequeñas marcas o detalles en la superficie de los cristales.

Para aplicarlo, basta con colocar una cantidad reducida del producto en ambos lados de los lentes, frotar suavemente con un paño de microfibra durante unos dos o tres minutos y, posteriormente, retirar los restos con agua fría. Es importante elegir una pasta que no incluya componentes abrasivos, ya que podrían provocar daños en los cristales.

Otra alternativa poco conocida consiste en recurrir a la cera utilizada para automóviles, un producto que puede ayudar a ocultar visualmente algunas marcas en la superficie de los lentes. Para hacerlo, se debe colocar una cantidad mínima sobre los cristales y extenderla con movimientos circulares suaves. Luego de realizar el pulido durante unos minutos, es necesario volver a enjuagar para eliminar cualquier resto.

También existe una opción más inusual que combina polvo de mostaza y vinagre blanco con el objetivo de recuperar el brillo de los cristales. La preparación debe alcanzar una textura similar a una pasta densa, que después se aplica sobre los lentes y se frota cuidadosamente con un paño. Es fundamental retirar completamente la mezcla mediante un buen enjuague, ya que los restos del producto podrían provocar molestias o irritación en los ojos.

Para finalizar, si buscás conservar tus lentes en buenas condiciones durante más tiempo, es fundamental adoptar algunos hábitos de cuidado. Una de las principales recomendaciones es mantenerlos dentro de un estuche resistente cuando no se utilicen, ya que esto ayuda a evitar posibles marcas, golpes y acumulación de polvo.

Además, es clave prestar atención a la forma de limpiarlos: lo ideal es recurrir siempre a un paño de microfibra y no utilizar telas o prendas que puedan dejar restos de suciedad o pequeñas partículas capaces de dañar la superficie de los cristales.

Otro factor que puede afectar la calidad de los cristales es la exposición a altas temperaturas. Por eso, conviene evitar dejar los anteojos al sol, dentro del vehículo o próximos a objetos que desprendan calor. Siguiendo estas simples recomendaciones, los lentes podrán mantenerse en óptimo estado y ofrecer una visión nítida por mucho más tiempo.