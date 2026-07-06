lunes 06 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de julio de 2026 - 12:49
Servicios.

Corte de agua en Alto Comedero para este martes 7 de julio: qué barrios estarán afectados

Agua Potable realizará trabajos este martes 7 de julio, de 21 a 3, y varios barrios de Alto Comedero tendrán el servicio afectado.

    + Seguir en
    Maria Eugenia Burgos
    Por  Maria Eugenia Burgos
    Corte de agua en Alto Comedero

    Corte de agua en Alto Comedero

    Lee además
    corte de agua en villa san martin por trabajos de emergencia
    Servicios.

    Corte de agua en Villa San Martín por trabajos de emergencia
    Corte de agua en Alto Comedero
    Servicios.

    Corte de agua en La Esperanza: cuándo será y a qué zonas afectará

    Las tareas tienen como objetivo optimizar el funcionamiento del sistema y abarcarán diferentes intervenciones sobre el acueducto, válvulas, depósitos y la planta potabilizadora.

    Qué trabajos se realizarán

    Agua Potable de Jujuy informó que el operativo incluirá la reparación de un acueducto de 450 milímetros y el reemplazo de una curva de polietileno de alta densidad por una pieza de acero de mayor resistencia.

    También se realizará la sustitución de una válvula de 350 milímetros en el sistema de bypass.

    A estas tareas se sumará la limpieza integral de los depósitos de Tezano Pinto y de la Planta Potabilizadora CTA.

    Horario de la afectación

    Los trabajos comenzarán a las 21 del martes 7 de julio y se extenderán hasta aproximadamente las 3 del miércoles.

    Durante ese período podrá registrarse una interrupción total o una disminución en la presión del servicio en las zonas alcanzadas por el operativo.

    Barrios afectados

    La afectación alcanzará a los siguientes sectores de Alto Comedero:

    • Barrio Bicentenario.
    • Barrio Tupac Amaru, etapas 4, 5, 6, 7 y 8.
    • Barrio NAVEA.
    • Los Manzanos.
    • Nuevos Alisos.
    • Jardín de los Alisos.
    • El Ceibal.

    Desde la empresa señalaron que los trabajos fueron planificados para mejorar la red y reforzar la seguridad de las instalaciones.

    Recomendaciones para los vecinos

    Se aconseja almacenar únicamente el agua necesaria para consumo, higiene y preparación de alimentos durante las horas de afectación.

    También se recomienda evitar usos no esenciales mientras duren las tareas y mantener cerradas las llaves para prevenir pérdidas cuando el servicio comience a normalizarse.

    Lo más importante

    • Los trabajos serán el martes 7 de julio.
    • La afectación comenzará a las 21 y finalizará cerca de las 3.
    • Incluirá reparaciones en el acueducto y cambio de válvulas.
    • También se limpiarán depósitos y la planta potabilizadora.
    • El operativo afectará a siete sectores de Alto Comedero.
    • Recomiendan reservar agua para las necesidades básicas.

    Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

    Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

    Si querés, podés activar las notificaciones.

    Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

    Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
    Temas
    Seguí leyendo

    Corte de agua en Villa San Martín por trabajos de emergencia

    Corte de agua en La Esperanza: cuándo será y a qué zonas afectará

    Corte de agua en Los Alisos: qué barrios están afectados

    Corte de agua en Los Alisos este jueves 2 de julio: zona y horario

    Cuánta agua necesita el cuerpo y cómo influye en la presión arterial, según especialistas

    Lo que se lee ahora
    Se hundió una parte del puente sobre avenida Balbín. video
    Jujuy.

    Se hundió una parte del puente sobre avenida Balbín

    Por  Redacción de TodoJujuy

    Las más leídas

    Se hundió una parte del puente sobre avenida Balbín. video
    Jujuy.

    Se hundió una parte del puente sobre avenida Balbín

    Sismo en Jujuy.
    Jujuy.

    Un fuerte sismo sacudió esta mañana a Jujuy

    Corte total en el puente sobre el Río Chijra: cuáles son los desvíos y cómo funciona el transporte urbano video
    Jujuy.

    Corte total en el puente sobre el Río Chijra: cuáles son los desvíos y cómo funciona el transporte urbano

    Choque en el Acceso Sur video
    Jujuy.

    Fuerte choque en cadena en la bajada de Alto Comedero

    Principio de incendio en Tribunales video
    Jujuy.

    Una sobretensión activó la alarma y obligó a evacuar Tribunales

    Lo destacado

    Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
    País.

    Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

    Por  Victoria Marín
    Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
    Primera Nacional.

    Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

    Por  Maria Eugenia Burgos
    Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
    Río Blanco.

    Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

    Por  Victoria Marín
    El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
    Iglesia.

    Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

    Por  Redacción de TodoJujuy
    Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
    Devoción.

    Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

    Por  Agustín Weibel