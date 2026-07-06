Corte de agua en Alto Comedero para este martes 7 de julio: qué barrios estarán afectados

Varios sectores de Alto Comedero tendrán afectado el suministro de agua potable este martes 7 de julio, entre las 21 y las 3 de la madrugada, debido a trabajos programados en la red de distribución. La empresa recomendó a los vecinos tomar las previsiones necesarias y reservar agua para las necesidades básicas.

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Las tareas tienen como objetivo optimizar el funcionamiento del sistema y abarcarán diferentes intervenciones sobre el acueducto, válvulas, depósitos y la planta potabilizadora.

Agua Potable de Jujuy informó que el operativo incluirá la reparación de un acueducto de 450 milímetros y el reemplazo de una curva de polietileno de alta densidad por una pieza de acero de mayor resistencia.

También se realizará la sustitución de una válvula de 350 milímetros en el sistema de bypass.

A estas tareas se sumará la limpieza integral de los depósitos de Tezano Pinto y de la Planta Potabilizadora CTA.

Horario de la afectación

Los trabajos comenzarán a las 21 del martes 7 de julio y se extenderán hasta aproximadamente las 3 del miércoles.

Durante ese período podrá registrarse una interrupción total o una disminución en la presión del servicio en las zonas alcanzadas por el operativo.

Barrios afectados

La afectación alcanzará a los siguientes sectores de Alto Comedero:

Barrio Bicentenario.

Barrio Tupac Amaru, etapas 4, 5, 6, 7 y 8.

Barrio NAVEA.

Los Manzanos.

Nuevos Alisos.

Jardín de los Alisos.

El Ceibal.

Desde la empresa señalaron que los trabajos fueron planificados para mejorar la red y reforzar la seguridad de las instalaciones.

Recomendaciones para los vecinos

Se aconseja almacenar únicamente el agua necesaria para consumo, higiene y preparación de alimentos durante las horas de afectación.

También se recomienda evitar usos no esenciales mientras duren las tareas y mantener cerradas las llaves para prevenir pérdidas cuando el servicio comience a normalizarse.

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