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2 de julio de 2026 - 08:54
Servicios.

Corte de agua en Los Alisos este jueves 2 de julio: zona y horario

El servicio de agua potable estará interrumpido este jueves 2 de julio, de 7 a 11, por tareas de mantenimiento en la zona de Los Alisos.

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Según informó Agua Potable de Jujuy, las tareas estarán a cargo del consorcio de riego y provocarán la interrupción del ingreso de agua cruda a la planta potabilizadora “El Establo”.

Zona afectada en Los Alisos

La interrupción alcanzará al barrio El Establo, ubicado sobre la Ruta Provincial N.º 8, en la localidad de Los Alisos.

El servicio se verá afectado durante aproximadamente cuatro horas y comenzará a normalizarse una vez que finalicen los trabajos previstos.

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Agua Potable de Jujuy inform&oacute; una interrupci&oacute;n programada que alcanzar&aacute; al barrio El Establo, sobre la Ruta Provincial 8.

Agua Potable de Jujuy informó una interrupción programada que alcanzará al barrio El Establo, sobre la Ruta Provincial 8.

Lo más importante en el corte de agua

  • Día: jueves 2 de julio.
  • Horario: de 7 a 11.
  • Lugar: Los Alisos.
  • Zona afectada: barrio El Establo, Ruta Provincial N.º 8.
  • Motivo: trabajos de mantenimiento programados.

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