Corte de agua en Los Alisos este jueves 2 de julio: zona y horario

El servicio de agua potable será interrumpido este jueves 2 de julio, entre las 7 y las 11, en un sector de Los Alisos, debido a trabajos de mantenimiento programados.
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El servicio de agua potable estará interrumpido este jueves 2 de julio, de 7 a 11, por tareas de mantenimiento en la zona de Los Alisos.
El servicio de agua potable será interrumpido este jueves 2 de julio, entre las 7 y las 11, en un sector de Los Alisos, debido a trabajos de mantenimiento programados.
Según informó Agua Potable de Jujuy, las tareas estarán a cargo del consorcio de riego y provocarán la interrupción del ingreso de agua cruda a la planta potabilizadora “El Establo”.
La interrupción alcanzará al barrio El Establo, ubicado sobre la Ruta Provincial N.º 8, en la localidad de Los Alisos.
El servicio se verá afectado durante aproximadamente cuatro horas y comenzará a normalizarse una vez que finalicen los trabajos previstos.
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