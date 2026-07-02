Corte de agua en Los Alisos este jueves 2 de julio: zona y horario

Corte de agua en La Esperanza

El servicio de agua potable será interrumpido este jueves 2 de julio, entre las 7 y las 11, en un sector de Los Alisos, debido a trabajos de mantenimiento programados.

Según informó Agua Potable de Jujuy, las tareas estarán a cargo del consorcio de riego y provocarán la interrupción del ingreso de agua cruda a la planta potabilizadora “El Establo”.

Zona afectada en Los Alisos La interrupción alcanzará al barrio El Establo, ubicado sobre la Ruta Provincial N.º 8, en la localidad de Los Alisos.

El servicio se verá afectado durante aproximadamente cuatro horas y comenzará a normalizarse una vez que finalicen los trabajos previstos.

image Agua Potable de Jujuy informó una interrupción programada que alcanzará al barrio El Establo, sobre la Ruta Provincial 8. Lo más importante en el corte de agua Día: jueves 2 de julio.

jueves 2 de julio. Horario: de 7 a 11.

de 7 a 11. Lugar: Los Alisos.

Los Alisos. Zona afectada: barrio El Establo, Ruta Provincial N.º 8.

barrio El Establo, Ruta Provincial N.º 8. Motivo: trabajos de mantenimiento programados.

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