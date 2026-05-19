Operarios de Agua Potable trabajan desde la noche del lunes en barrio Cuyaya por la rotura de un caño en calle Comandante de la Corte, entre Rioja y Baldi, en San Salvador de Jujuy. Las tareas se concentran en una primera etapa de búsqueda del problema para determinar cuál es la cañería afectada.
En el lugar se utilizan máquinas pesadas para agilizar los trabajos, ya que por el sector pasan tres cañerías importantes: una que alimenta una cisterna ubicada sobre calle Rioja, otra correspondiente al acueducto y una tercera que abastece al barrio.
Agua Potable trabaja por una rotura de caño en barrio Cuyaya
Agua Potable trabaja por una rotura de caño en barrio Cuyaya
Buscan identificar la cañería dañada
Por el momento no se conoce la dimensión de la rotura ni cuál de las tres cañerías presenta el inconveniente. Ese dato será clave para establecer el tiempo estimado de reparación y normalización del servicio.
Hasta que no se determine con precisión dónde está el daño, no se podrá informar cuánto tiempo permanecerán sin agua los vecinos de Cuyaya ni cuanto durarán los trabajos.
Embed - Cuyaya: operarios trabajan en la rotura de un caño y hay corte del suministro de agua
Vecinos sin servicio durante la mañana
De manera preliminar, se estima que la zona podría permanecer sin servicio de agua al menos hasta el mediodía de este martes, mientras avanzan las tareas de detección y reparación.
Desde el lugar indicaron que los trabajos continuarán hasta poder ubicar el punto exacto de la rotura y definir la intervención necesaria para restablecer el suministro.
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