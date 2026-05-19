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19 de mayo de 2026 - 09:23
Jujuy.

Cuyaya: operarios trabajan en la rotura de un caño y hay corte del suministro de agua

Desde Agua Potable llevan adelante los trabajos en B° Cuyaya. Hasta que se identifique el problema, no podrán reestablecer el servicio.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Agua Potable trabaja por una rotura de caño en barrio Cuyaya &nbsp;

Agua Potable trabaja por una rotura de caño en barrio Cuyaya

 

Agua Potable trabaja por una rotura de caño en barrio Cuyaya &nbsp;

Agua Potable trabaja por una rotura de caño en barrio Cuyaya

 

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En el lugar se utilizan máquinas pesadas para agilizar los trabajos, ya que por el sector pasan tres cañerías importantes: una que alimenta una cisterna ubicada sobre calle Rioja, otra correspondiente al acueducto y una tercera que abastece al barrio.

Agua Potable trabaja por una rotura de caño en barrio Cuyaya
Agua Potable trabaja por una rotura de caño en barrio Cuyaya

Agua Potable trabaja por una rotura de caño en barrio Cuyaya

Buscan identificar la cañería dañada

Por el momento no se conoce la dimensión de la rotura ni cuál de las tres cañerías presenta el inconveniente. Ese dato será clave para establecer el tiempo estimado de reparación y normalización del servicio.

Hasta que no se determine con precisión dónde está el daño, no se podrá informar cuánto tiempo permanecerán sin agua los vecinos de Cuyaya ni cuanto durarán los trabajos.

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Vecinos sin servicio durante la mañana

De manera preliminar, se estima que la zona podría permanecer sin servicio de agua al menos hasta el mediodía de este martes, mientras avanzan las tareas de detección y reparación.

Desde el lugar indicaron que los trabajos continuarán hasta poder ubicar el punto exacto de la rotura y definir la intervención necesaria para restablecer el suministro.

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