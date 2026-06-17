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17 de junio de 2026 - 09:12
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Corte de agua en La Esperanza: cuándo será y a qué zonas afectará

La interrupción del servicio de agua será este miércoles 17 de junio, de 9 a 16 horas, por trabajos en el acueducto principal.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Corte de agua en La Esperanza

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Trabajos en el acueducto principal

La interrupción se debe a tareas de mejora sobre el acueducto principal de 250 milímetros, con el objetivo de optimizar la red de distribución de agua potable en la localidad.

Según se informó, durante el operativo se realizará el recambio de cinco caños en un tramo ubicado a la altura del hospital local, una obra que demandará varias horas de trabajo y obligará a suspender temporalmente el servicio.

Horario y zona afectada en La Esperanza

El corte está previsto para este miércoles 17 de junio, entre las 9 y las 16 horas. Durante ese período, la interrupción alcanzará a La Esperanza en su totalidad.

Ante esta situación, se recomienda a los usuarios reservar agua con anticipación para cubrir necesidades básicas del hogar, especialmente durante la mañana y primeras horas de la tarde.

Recomendaciones para los vecinos

Mientras duren los trabajos, es importante cuidar el agua almacenada, evitar el derroche y priorizar su uso para higiene, cocina y consumo. Una vez finalizadas las tareas, el servicio podría normalizarse de manera progresiva en algunos sectores.

Lo más importante

  • El corte de agua será este miércoles 17 de junio.
  • La interrupción está prevista de 9 a 16 horas.
  • La zona afectada será toda la localidad de La Esperanza.
  • Los trabajos incluyen el recambio de cinco caños en el acueducto principal, a la altura del hospital local.

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