El morrón violeta ya se produce en Jujuy: por qué tiene ese color

El morrón violeta, una variedad que rompe con los tradicionales tonos verdes, rojos y amarillos, ya se produce en Jujuy . La experiencia se desarrolla en Yuto, donde el productor incorporó este cultivo como una alternativa para diferenciar su oferta y llegar a nuevos mercados con un producto todavía poco habitual en la Argentina.

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Su aspecto puede resultar extraño para quienes asocian al pimiento morrón únicamente con los colores más conocidos. Sin embargo, no se trata de un fruto artificial ni teñido: el violeta aparece por la presencia de pigmentos naturales denominados antocianinas , responsables también de los tonos rojizos, azulados o morados de numerosas frutas, verduras y flores.

Las antocianinas son pigmentos hidrosolubles que se acumulan en las células vegetales. En el pimiento, además de darle su color particular, cumplen una función protectora frente a la radiación ultravioleta y determinadas situaciones de estrés ambiental.

La intensidad del violeta puede variar según la genética de la planta, la exposición a la luz, la temperatura y el momento de cosecha. Por eso, algunos frutos presentan un color oscuro y uniforme, mientras que otros combinan zonas moradas con sectores verdes.

El Mercado Central de Buenos Aires explica que este pigmento actúa como una especie de escudo natural para la planta y destaca el aporte antioxidante de la variedad.

¿Es un morrón diferente al tradicional?

Desde el punto de vista botánico, pertenece a la especie Capsicum annuum, la misma que incluye numerosos pimientos dulces de distintos colores, formas y tamaños. El cultivo se adapta tanto a producciones a campo como bajo invernadero y se desarrolla en diversas regiones del país.

El productor jujeño explicó que las condiciones de cultivo son similares a las requeridas por un pimiento tradicional. Su sabor es suave, cercano al del morrón rojo y menos intenso que el verde.

A medida que el fruto madura, aumenta su contenido de azúcares y puede adquirir un gusto más dulce. No obstante, el color violeta no siempre se conserva durante toda la maduración ni después de la cocción.

Por qué puede perder el color al cocinarse

Una de las particularidades de las antocianinas es su sensibilidad al calor. Cuando el morrón se cocina a temperaturas elevadas, esos pigmentos pueden degradarse y el fruto pierde parte de su tonalidad violeta.

Por ese motivo, quienes buscan aprovechar su impacto visual suelen utilizarlo crudo, especialmente en ensaladas, entradas, sándwiches o preparaciones frías.

La recomendación no responde a que el producto no pueda cocinarse, sino a que el calor modifica el pigmento que le da su característica más llamativa.

Verde, rojo, amarillo, naranja y violeta: por qué cambian los colores

Los morrones pueden presentar distintos tonos por dos razones principales: la variedad genética y el estado de maduración.

El verde suele corresponder a un fruto cosechado antes de alcanzar su madurez completa. Generalmente tiene un sabor más vegetal y menos dulce.

Los morrones rojos, amarillos y naranjas alcanzan esos colores durante la maduración, de acuerdo con los pigmentos dominantes en cada variedad. Los carotenoides son los responsables de buena parte de esas tonalidades cálidas.

En el caso del violeta, las antocianinas predominan en la piel y generan el tono oscuro. Algunas variedades pueden cambiar posteriormente hacia el rojo a medida que completan su proceso de maduración.

Por eso, un morrón violeta no es simplemente un morrón rojo cosechado antes o después: se trata de una variedad con una composición de pigmentos particular.

Yuto apuesta por el morrón violeta, una variedad que sorprende

Dónde se produce el morrón violeta en Jujuy

La experiencia difundida recientemente se desarrolla en Yuto, dentro de una de las principales zonas hortícolas de las Yungas jujeñas. Yuto forma parte del valle del río San Francisco, una región con condiciones favorables para la horticultura. El área de trabajo del INTA Yuto comprende también los valles de los ríos Bermejo y Zenta, donde se investigan y acompañan producciones hortícolas, frutícolas y tropicales.

El pimiento tradicional también integra la producción agrícola de localidades como Fraile Pintado, en el departamento Ledesma. La zona es reconocida por sus cultivos de tomate, pimiento, berenjena, pepino y otras hortalizas.

Aunque existen producciones hortícolas en otros puntos de los Valles y las Yungas, la información disponible identifica específicamente a Yuto como el lugar donde comenzó esta experiencia con morrones violetas.

Una producción que busca diferenciarse

La incorporación del morrón violeta aparece en un contexto desafiante para la horticultura, marcado por costos elevados, problemas climáticos y dificultades de comercialización.

Para los productores, sumar variedades distintas puede abrir una oportunidad en mercados gastronómicos, verdulerías especializadas y consumidores que buscan productos novedosos.

Su principal atractivo entra primero por los ojos: un color intenso, poco frecuente y capaz de transformar una ensalada o un plato frío. Pero detrás de ese aspecto también existe una explicación científica, una adaptación productiva y una nueva apuesta de la horticultura jujeña.

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