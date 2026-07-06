Se hundió una parte del puente sobre avenida Balbín

Una parte del puente de avenida Balbín, ubicado frente a Vialidad de la Provincia, se hundió este lunes alrededor de las 8:30 mientras circulaba un camión sobre la estructura que cruza el río Chijra en Bajo La Viña.

A pesar del impacto y de los daños ocasionados en la calzada, no se registraron personas heridas.

El episodio generó complicaciones en el tránsito, aunque hasta el momento las autoridades no dispusieron el corte de la circulación y los vehículos continúan transitando por el lugar.

Vecinos de la zona aseguraron que el sector afectado ya evidenciaba problemas desde hacía varios días. "Había un pozo anteriormente, hicieron un arreglo y cedió con el peso. El viernes hubo personal trabajando sobre el puente ", relató uno de los residentes.

Otro vecino comentó que el deterioro era visible desde la semana pasada. "Yo paso todos los días por ahí y ya hace rato que viene golpeado ese tramo. La semana pasada se había hecho un pozo", señaló.

Piden circular con precaución

A más de 15 minutos del incidente, el tránsito seguía habilitado y no se había dispuesto un corte sobre el puente. "No hay ningún corte por el momento. Toda la gente sigue circulando con normalidad", indicó un vecino presente en el lugar.

Sin embargo, debido al hundimiento de una parte de la estructura, se recomienda a los conductores circular con extrema precaución, reducir la velocidad y, de ser posible, optar por caminos alternativos hasta que se evalúe el estado del puente y se realicen las reparaciones correspondientes.