Día Mundial del Cacao: 7 postres irresistibles para descubrir el sabor de este ingrediente

El cacao , uno de los productos más utilizados en la elaboración de dulces y postres alrededor del mundo, se caracteriza por su marcado sabor y por las múltiples posibilidades que ofrece en la cocina. Además, diferentes estudios han asociado su consumo con potenciales aportes positivos para el organismo.

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Estos posibles beneficios están relacionados principalmente con la presencia de flavanoles , sustancias con propiedades antioxidantes que contribuyen al cuidado de los vasos sanguíneos frente al deterioro asociado al paso del tiempo .

También interviene la teobromina , un compuesto de sabor amargo al que se le atribuyen efectos vinculados con la disminución de procesos inflamatorios , de acuerdo con información de Mayo Clinic .

La reconocida plataforma gastronómica internacional Taste Atlas elaboró una selección con los postres mejor considerados de distintas partes del mundo que tienen al cacao como elemento principal. El listado reúne preparaciones tradicionales de regiones como América Latina , Europa , Asia y Oceanía , donde este ingrediente se combina con técnicas y sabores propios de cada cultura.

Estas recetas demuestran el alcance global del cacao y su capacidad para convertirse en la base de creaciones culinarias que pasaron de ser simples elaboraciones a verdaderos símbolos gastronómicos. Una selección especial en el contexto del Día Mundial del Cacao.

Los mejores postres hechos con cacao, según Taste Atlas

Cacao

Receta de tinginys (Lituania)

El tinginys es una preparación dulce que se sirve fría y se destaca por su elaboración sencilla, ya que no requiere cocción en horno. Su receta combina galletitas trituradas, cacao, leche condensada y manteca, ingredientes que se integran hasta obtener una masa compacta con forma de rollo, que luego se corta en porciones.

Tiempo de preparación

Total: 12 horas 20 minutos

Activo: 20 minutos (preparación y cocción)

Reposo: mínimo 4 horas (ideal toda la noche)

Ingredientes (para 20 porciones)

400 gr de galletitas dulces

400 gr de leche condensada

190 gr de manteca

2 cucharadas de cacao amargo en polvo

1 ½ cucharadas de cacao dulce en polvo

1 cucharada de azúcar

Cómo hacer tinginys, paso a paso

Trocear las galletitas en diferentes tamaños, dejando algunos pedazos más grandes y otros más pequeños para lograr una combinación de texturas .

en diferentes tamaños, dejando algunos pedazos más grandes y otros más pequeños para lograr una . Calentar la manteca a fuego suave hasta que se derrita y añadir el azúcar , revolviendo hasta que quede completamente integrada, sin permitir que la mezcla llegue a hervir .

a fuego suave hasta que se derrita y añadir el , revolviendo hasta que quede completamente integrada, sin permitir que la mezcla llegue a . Agregar el cacao en sus dos variedades junto con la leche condensada y continuar mezclando hasta obtener una preparación pareja, cremosa y sin grumos . Retirar del fuego y esperar unos minutos para que pierda temperatura .

junto con la y continuar mezclando hasta obtener una preparación . Retirar del fuego y esperar unos minutos para que pierda . Sumar las galletitas trozadas y unir todos los ingredientes hasta que queden bien distribuidos .

y unir todos los ingredientes hasta que queden bien . Extender la mezcla sobre papel film , darle forma cilíndrica y envolverla con firmeza, asegurando los extremos para mantener la forma.

, darle forma y envolverla con firmeza, asegurando los extremos para mantener la forma. Dejar reposar en la heladera durante un mínimo de 4 horas; si es posible, conservarlo allí durante toda la noche. Finalmente, cortar en porciones y servir.

Receta de brigadeiro (Brasil)

El brigadeiro es un dulce tradicional de origen brasileño, similar a una pequeña trufa, que se prepara a partir de leche condensada, cacao y manteca. Una vez formado, se suele cubrir con granas de chocolate para darle su característica terminación.

Tiempo de preparación

Total: 1 hora

Activo: 20 minutos

Enfriado: 40 minutos

Ingredientes (para 20 unidades)

395 gr de leche condensada

30 gr de cacao amargo en polvo

30 gr de manteca

Granas de chocolate (cantidad necesaria)

Cómo hacer brigadeiro, paso a paso

Colocar la leche condensada , el cacao y la manteca dentro de una cacerola de base gruesa .

, el y la dentro de una . Llevar la preparación a fuego suave y cocinar mientras se mezcla de manera constante con una cuchara de madera , hasta lograr una consistencia espesa que permita que la masa se despegue de las paredes y el fondo del recipiente ( unos 10 a 12 minutos aproximadamente ).

y cocinar mientras se mezcla de manera constante con una , hasta lograr una que permita que la masa se despegue de las ( ). Transferir la mezcla a un recipiente previamente enmantecado y esperar a que se enfríe por completo.

y esperar a que se enfríe por completo. Con las manos ligeramente untadas con manteca , tomar pequeñas porciones y darles forma redondeada , creando bolitas del tamaño de una nuez .

, tomar pequeñas porciones y darles forma , creando . Por último, cubrir cada brigadeiro con granas de chocolate y colocarlos en sus respectivos pirotines antes de servir.

Receta de bolo de brigadeiro (Brasil)

El bolo de brigadeiro es un pastel elaborado con varias capas de bizcochuelo de chocolate, que se rellenan y se cubren con una cremosa preparación de brigadeiro, para luego finalizar con una decoración a base de granas.

Tiempo de preparación

Total: 2 horas

Activo: 45 minutos

Ingredientes (para 12 porciones)

Bizcochuelo:

200 gr de azúcar

125 gr de manteca

3 huevos

220 gr de harina leudante

50 gr de cacao amargo en polvo

120 ml de leche

1 cdita de esencia de vainilla

Crema brigadeiro:

395 gr de leche condensada

2 cdas de cacao amargo en polvo

30 gr de manteca

Decoración:

Granas de chocolate

Cómo hacer bolo de brigadeiro, paso a paso

Batir la manteca junto con el azúcar y la esencia de vainilla hasta obtener una preparación suave y cremosa . Luego, incorporar los huevos uno por uno , integrándolos bien.

junto con el y la hasta obtener una preparación . Luego, incorporar los , integrándolos bien. Añadir de manera alternada la harina previamente tamizada junto con el cacao y la leche , agregando primero una parte de los ingredientes secos y después la restante hasta lograr una mezcla uniforme .

junto con el y la , agregando primero una parte de los y después la restante hasta lograr una . Colocar la preparación en un molde previamente untado con manteca y espolvoreado con harina . Cocinar en horno precalentado a 180 °C durante unos 30 minutos .

con manteca y espolvoreado con . Cocinar en durante unos . Para preparar la crema de brigadeiro , llevar a una olla la leche condensada , el cacao y la manteca y cocinar a fuego lento , mezclando constantemente hasta que la preparación tome cuerpo y espese .

, llevar a una olla la , el y la y cocinar a , mezclando constantemente hasta que la preparación tome cuerpo y . Una vez fría, cortar la torta en dos o tres discos , según la altura deseada.

en , según la altura deseada. Completar el armado colocando la crema de brigadeiro entre las capas y utilizándola también para cubrir toda la superficie. Finalizar con una lluvia de granas.

Receta de supangle (Turquía)

El supangle es una preparación dulce tradicional de Turquía que se consume fría. Se trata de un postre similar a un budín, elaborado con una base de pedazos de bizcochuelo que quedan cubiertos por una suave y abundante crema preparada con cacao y leche.

Tiempo de preparación

Total: 1 hora

Activo: 20 minutos

Enfriado: 40 minutos

Ingredientes (para 6 porciones)

500 ml de leche

100 gr de azúcar

30 gr de cacao amargo en polvo

40 gr de harina

1 huevo

50 gr de manteca

80 gr de chocolate amargo

150 gr de bizcochuelo (o vainillas)

Frutos secos o coco rallado (opcional, para decorar)

Cómo hacer supangle, paso a paso

Trocear el bizcochuelo en pequeños dados y distribuirlos en vasos o recipientes individuales .

en pequeños dados y distribuirlos en . Colocar en una cacerola la leche , el azúcar , el cacao , la harina y el huevo . Cocinar a temperatura media mientras se mezcla de forma constante para lograr una crema lisa y evitar la formación de grumos .

la , el , el , la y el . Cocinar a mientras se mezcla de forma constante para lograr una y evitar la formación de . Una vez que la preparación alcance una textura más espesa , incorporar la manteca y el chocolate previamente cortado , revolviendo hasta que ambos ingredientes se integren por completo. Retirar del fuego y dejar que pierda un poco de calor .

, incorporar la y el , revolviendo hasta que ambos ingredientes se integren por completo. Retirar del fuego y dejar que pierda un poco de . Cubrir los trozos de bizcochuelo con la crema de cacao hasta que queden bien impregnados .

con la hasta que queden bien . Guardar en la heladera durante el tiempo necesario para que el postre se enfríe y la preparación tome mayor consistencia .

durante el tiempo necesario para que el y la preparación tome . Antes de servir, finalizar la presentación agregando frutos secos o coco rallado como decoración.

Receta de mariánskolázeské oplatky (República Checa)

Las mariánskolázeské oplatky son unas obleas tradicionales, de gran tamaño y textura delgada, que se elaboran con un relleno cremoso a base de cacao. Suelen disfrutarse especialmente como acompañamiento en la hora del té.

Tiempo de preparación

Total: 1 hora

Activo: 30 minutos

Ingredientes (para 10 obleas dobles)

200 gr de harina común

80 gr de azúcar

2 yemas

60 gr de manteca

1 pizca de sal

1 cdita de esencia de vainilla

60 ml de leche

100 gr de cacao amargo en polvo

50 gr de azúcar impalpable (relleno)

3 cdas de leche (relleno)

50 gr de manteca (relleno)

Cómo hacer mariánskolázeské oplatky, paso a paso

Integrar la harina , el azúcar , las yemas , la manteca , la sal , la vainilla y la leche hasta formar una masa homogénea , tierna y fácil de trabajar.

, el , las , la , la , la y la hasta formar una , tierna y fácil de trabajar. Extender la preparación con ayuda de un rodillo hasta dejarla bien delgada y luego cortar discos de tamaño amplio .

hasta dejarla bien y luego cortar . Cocinar cada oblea en una sartén antiadherente caliente durante aproximadamente uno o dos minutos por cada lado , hasta que estén listas.

en una durante aproximadamente , hasta que estén listas. Para preparar la crema de relleno , batir la manteca junto con el azúcar impalpable , el cacao y la leche hasta conseguir una textura suave y cremosa .

, batir la junto con el , el y la hasta conseguir una textura . Colocar una capa de la preparación sobre una oblea y cubrir con otra encima, formando una especie de sándwich dulce .

y cubrir con otra encima, formando una especie de . Esperar a que se enfríen por completo antes de servir.

Receta de lamington (Australia)

El lamington es un dulce tradicional con forma de cubo, preparado a partir de un trozo de bizcochuelo que se cubre con una capa de glaseado elaborado con cacao y luego se termina pasando por coco rallado para darle su característica textura exterior.

Tiempo de preparación

Total: 1 día 2 horas

Activo: 55 minutos (incluye horneado)

Reposo: de 2 horas a toda la noche

Ingredientes (para 15 cuadrados)

Bizcochuelo:

125 gr de manteca

200 gr de azúcar

1/2 cdita de esencia de vainilla

3 huevos

220 gr de harina leudante

120 ml de leche

Glaseado:

300 gr de azúcar impalpable

30 gr de cacao en polvo

1 cda de manteca

120 ml de agua hirviendo

Final:

180 gr de coco rallado

Cómo hacer lamingtons, paso a paso

Batir la manteca junto con el azúcar y la vainilla hasta obtener una crema aireada . Luego, sumar los huevos de manera individual , integrándolos bien después de cada incorporación.

junto con el y la hasta obtener una . Luego, sumar los , integrándolos bien después de cada incorporación. Agregar una parte de la harina y de la leche de forma alternada, incorporando primero la mitad de cada ingrediente y luego el resto hasta conseguir una mezcla uniforme .

y de la de forma alternada, incorporando primero la y luego el resto hasta conseguir una . Colocar la preparación en un molde de 20 x 30 cm previamente enmantecado y cocinar en horno a 180 °C durante unos 30 minutos .

previamente enmantecado y cocinar en durante unos . Una vez listo, dejar que el bizcochuelo se enfríe , retirarlo del molde y cubrirlo con un paño limpio . Dejarlo reposar durante toda la noche para que tome mejor consistencia .

, retirarlo del molde y cubrirlo con un . Dejarlo reposar durante para que tome . Al día siguiente, cortar la torta en 15 porciones cuadradas .

en . Preparar el baño de cacao mezclando el azúcar impalpable , el cacao , la manteca y el agua hirviendo hasta formar una cobertura lisa y sin grumos .

mezclando el , el , la y el hasta formar una . Sumergir cada cuadrado de bizcochuelo en el glaseado y luego pasarlo por coco rallado hasta cubrir toda su superficie.

en el y luego pasarlo por hasta cubrir toda su superficie. Ubicar las piezas sobre una rejilla y dejar que se sequen durante al menos 2 horas antes de servir.

Receta de champorado (Filipinas)

El champorado es una preparación tradicional de Filipinas que combina arroz, leche y cacao en una especie de postre cremoso. Suele consumirse principalmente durante el desayuno y puede disfrutarse tanto caliente como frío, según la preferencia.

Tiempo de preparación

Total: 40 minutos

Activo: 10 minutos

Ingredientes (para 6 porciones)

200 gr de arroz tipo doble carolina

1 litro de agua

60 gr de cacao amargo en polvo

150 gr de azúcar

400 ml de leche (puede ser leche de coco)

Leche condensada (opcional, para servir)

Cómo hacer champorado, paso a paso