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7 de julio de 2026 - 11:15
Deportes.

Ascendió a Primera y puede ser refuerzo de Gimnasia de Jujuy: quién es

El mánager del Lobo confirmó en Zona de Lobos que negocian con un extremo joven. La incorporación se dará tras la salida a préstamo de Axel Pinto.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Gimnasia de Jujuy (7)

Gimnasia de Jujuy ya tiene definido el nombre del futbolista que buscará incorporar tras la salida de Axel Pinto del plantel profesional. El mánager del Lobo, Julio Chiarini, confirmó que las negociaciones están avanzadas y que será el único refuerzo que sumará el club antes del cierre del mercado de pases.

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La ventana para incorporar jugadores en la Primera Nacional permanecerá abierta hasta el miércoles 8 de julio. Cada institución puede sumar un máximo de cuatro futbolistas.

Axel Pinto será cedido a Güemes

Según informó Gimnasia de Jujuy, en primer lugar extendieron por un año el vínculo contractual con Axel Pinto.

Gimnasia de Jujuy ya tiene un nombre

En diálogo exclusivo con Zona de Lobos, Julio Chiarini adelantó detalles sobre el futbolista elegido, aunque evitó revelar su identidad hasta que se complete la operación.

“Ya tenemos un nombre, estamos terminando negociaciones, es un extremo y es el único refuerzo que vamos a traer”, confirmó. Al ser consultado por mayores precisiones, respondió: “Prefiero que firme primero”.

Un jugador elegido junto a Hernán Pellerano

El mánager explicó que el futbolista responde a las características buscadas tanto por él como por el entrenador Hernán Pellerano. “Es un jugador de las características que le gusta al técnico Hernán Pellerano y a mí”, señaló.

Además, consideró que podrá adaptarse rápidamente al equipo y que su llegada se encuentra dentro de las posibilidades económicas actuales del club.

“Sabemos que se puede adaptar rápido a las circunstancias y en lo económico también es lo que hoy podemos gastar pero a la vez es un jugador muy importante que si nosotros logramos recuperarlo nos va a venir muy bien”.

Un extremo joven con un ascenso reciente

Por otro lado, Chiarini indicó que se trata de un futbolista joven que logró un ascenso a Primera División recientemente, aunque no atravesó un buen semestre.

Es un pibe joven que tuvo un ascenso a Primera hace poco y pensamos que podemos con la idea del entrenador y con la forma que entrenamos, adaptarlo rápido. Nos va a venir muy bien. Es un pibe joven que tuvo un ascenso a Primera hace poco y pensamos que podemos con la idea del entrenador y con la forma que entrenamos, adaptarlo rápido. Nos va a venir muy bien.

El dirigente se mostró confiado sobre la respuesta que puede tener dentro del plantel: “No tengo dudas que se va a acoplar rápido. Es un pibe joven, que juega y es del gusto de nosotros”.

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