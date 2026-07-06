Hernán Pellerano sobre el empate con Midland: "Si no empataban, el partido no terminaba"

Hernán Pellerano destacó el esfuerzo de Gimnasia de Jujuy en el empate 1 a 1 ante Midland , aunque terminó con sensaciones encontradas por la igualdad sobre el final y por el arbitraje de Felipe Viola. El equipo albiceleste disputó más de una hora con diez jugadores tras la expulsión de Claudio Pombo.

Al analizar si el resultado debía considerarse positivo o si quedaba el gusto amargo por no haber sostenido la ventaja, Hernán Pellerano respondió a Lobo El Capo Del Norte: "Las dos cosas. Era una cancha difícil, con lluvia y sintético. Cuando nos pusimos en ventaja sentimos que el partido podía ser nuestro, pero después con la expulsión se hizo muy difícil sostenerlo durante 60 minutos con uno menos”.

El técnico reconoció que Midland contó con situaciones para alcanzar la igualdad. Sin embargo, remarcó que el desarrollo del encuentro quedó condicionado por algunas decisiones arbitrales.

Pellerano evitó extenderse demasiado sobre la actuación del árbitro Felipe Viola , aunque dejó en claro su disconformidad.

Siento que las chiquitas fueron todas para ellos. No me gusta hablar de los árbitros, pero tuve esa sensación. Creo que si no empataban, el partido no terminaba. Siento que las chiquitas fueron todas para ellos. No me gusta hablar de los árbitros, pero tuve esa sensación. Creo que si no empataban, el partido no terminaba.

El entrenador de Gimnasia de Jujuy también reveló que, durante el entretiempo, el propio árbitro admitió que la jugada que derivó en la segunda tarjeta amarilla para Claudio Pombo podía generar dudas.

“En esta categoría, para expulsar a un jugador en el primer tiempo tiene que haber algo más. Creo que fue una segunda amarilla injusta y desde ahí cambió completamente el partido”, sostuvo.

Las dificultades por el césped sintético y la lluvia

Otro de los puntos señalados por Pellerano fue el estado del campo de juego, que obligó a Gimnasia de Jujuy a modificar la forma habitual de afrontar los partidos.

Nosotros tenemos una idea de juego basada en la posesión y las asociaciones, pero en esta cancha es imposible. El sintético y la lluvia hacen que la pelota pique mal constantemente. Sabíamos que iba a ser un partido muy directo. Nosotros tenemos una idea de juego basada en la posesión y las asociaciones, pero en esta cancha es imposible. El sintético y la lluvia hacen que la pelota pique mal constantemente. Sabíamos que iba a ser un partido muy directo.

A pesar de esas condiciones y de haber quedado en inferioridad numérica, el entrenador destacó la entrega que mostró el equipo durante todo el encuentro.

Las bajas y los cambios ante Midland

Pellerano también explicó las modificaciones que realizó para visitar a Midland. En tanto, Francisco Molina, Cristian Menéndez y Nicolás Dematei no estuvieron disponibles.

Algunos cambios fueron por las bajas y otros por una cuestión táctica. Sentía que algunos jugadores podían sufrir más este tipo de partido y preferí utilizarlos después. Algunos cambios fueron por las bajas y otros por una cuestión táctica. Sentía que algunos jugadores podían sufrir más este tipo de partido y preferí utilizarlos después.

El técnico señaló además que la respuesta de quienes ingresaron refleja la fortaleza del grupo para afrontar las ausencias.

“Todos entrenan de la misma manera y conocen perfectamente nuestra idea. Cuando falta uno, el que entra responde. Eso habla muy bien del compromiso del plantel”, aseguró.

El próximo desafío de Gimnasia de Jujuy

Tras el empate, Pellerano evitó detenerse demasiado en la tabla de posiciones y puso el foco en el próximo compromiso del Lobo.

El torneo todavía es muy largo. Ahora viene Chacarita, que es un rival grande y seguramente será otro partido muy complicado. Tenemos que seguir pensando fecha tras fecha. El torneo todavía es muy largo. Ahora viene Chacarita, que es un rival grande y seguramente será otro partido muy complicado. Tenemos que seguir pensando fecha tras fecha.