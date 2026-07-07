Atlético Tucumán baja las cargas y apunta al amistoso con Tucumán Central

Atlético Tucumán comenzó su cuarta semana de pretemporada con una modificación en la planificación: el cuerpo técnico decidió reducir las cargas físicas y comenzar a sumar rodaje futbolístico de cara al debut ante Independiente Rivadavia, previsto para el próximo 26 de julio en el estadio Monumental José Fierro.

Con el inicio del Torneo Clausura cada vez más cerca, las prioridades cambiaron y la agenda de trabajo fue adaptada a las necesidades del plantel dirigido por Julio César Falcioni.

Atlético ya realizó dos prácticas formales durante esta nueva etapa de la preparación. Primero enfrentó a un combinado de jugadores de la Cuarta y Quinta división del club y luego disputó un ensayo ante la Reserva dirigida por Ramiro González.

En esos encuentros, Falcioni priorizó que sus futbolistas comenzaran a adaptarse a la nueva intensidad de los entrenamientos antes de profundizar en los aspectos tácticos.

Sin embargo, el entrenador también empezó a mostrar algunas de las ideas que podrían convertirse en la base del equipo para el reinicio de la competencia oficial.

Falcioni mantiene el esquema 4-5-1

El 4-5-1 continúa siendo el sistema preferido por el entrenador, luego de los resultados obtenidos especialmente durante la parte final del último semestre.

Además, el cuerpo técnico mantiene su respaldo a una base de futbolistas que, hasta el momento, aparecen como titulares.

El posible equipo estaría conformado por Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Lautaro Godoy, Leonel Vega, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; y Leandro Díaz.

Vallejo se perfila como titular en la defensa

Una de las principales novedades de la pretemporada es que Luciano Vallejo parece haberle ganado definitivamente la pulseada a Gianluca Ferrari para ocupar el puesto de segundo marcador central.

El defensor aparece como el principal reemplazante de Gastón Suso, quien continúa recuperándose de una lesión.

Las variantes también buscan su lugar

Falcioni también busca que los futbolistas considerados como alternativas recuperen su mejor estado físico y futbolístico.

Por ese motivo, durante los ensayos tuvieron minutos Leonel Di Plácido, Kevin Ortíz, Ramiro Ruiz Rodríguez y Manuel Brondo, cuando los habituales titulares necesitaron disminuir las cargas y descansar.

En el caso de Brondo, el delantero aparece actualmente por encima de Carlos Abeldaño en la consideración del cuerpo técnico.

Atlético enfrentará a Tucumán Central

La próxima prueba será este miércoles, desde las 9.30, cuando Atlético Tucumán enfrente a Tucumán Central en el estadio Monumental José Fierro.

El amistoso se disputará a puertas cerradas y representará una exigencia mayor para el Decano, debido a que el rival participa en la tercera categoría del fútbol argentino.

El encuentro permitirá continuar sumando rodaje y ajustar detalles antes del inicio de la competencia oficial.

A falta de 19 días para el debut, todavía resta saber si Atlético disputará amistosos ante equipos de Primera División. Mientras tanto, la dirigencia continúa trabajando en la búsqueda de los cuatro refuerzos previstos desde la finalización del último semestre.