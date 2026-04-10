Atlético Tucumán recibirá a Tigre por la fecha 14

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El duelo correspondiente a la fecha 14 del Apertura se jugará el próximo domingo 12 de abril a las 17:30 (hora Argentina).

Así llegan Atlético Tucumán y Tigre Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Atlético Tucumán en partidos del Apertura Atlético Tucumán no quiere lamentar otra caída: 1 a 2 finalizó su partido frente a Rosario Central. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado, perdió 1 y 2 fueron empate. Pudo marcar 4 goles y ha recibido 5.

Últimos resultados de Tigre en partidos del Apertura Tigre viene de caer en su estadio ante Independiente Riv. (M) por 0 a 2. En sus últimos encuentros cosechó 1 derrota y 3 empates, en los que pudo anotar 2 goles en el arco rival y le han encajado 5 tantos.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 1. En 3 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 7 de octubre, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y Tigre resultó vencedor por 1 a 2. El árbitro designado para el encuentro es Pablo Echavarría.

Fechas y rivales de Atlético Tucumán en los próximos partidos del Apertura Fecha 14: vs Tigre: 12 de abril - 17:30 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Argentinos Juniors: 18 de abril - 21:45 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Banfield: 26 de abril - 20:00 (hora Argentina) Fechas y rivales de Tigre en los próximos partidos del Apertura Fecha 14: vs Atlético Tucumán: 12 de abril - 17:30 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Huracán: 20 de abril - 21:45 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Sarmiento: 25 de abril - 19:15 (hora Argentina) Horario Atlético Tucumán y Tigre, según país Argentina: 17:30 horas

Colombia y Perú: 15:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 16:30 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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