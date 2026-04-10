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10 de abril de 2026 - 11:20
Liga Profesional

Sarmiento vs Gimnasia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 del Apertura

La previa del choque de Sarmiento ante Gimnasia, a disputarse en el estadio Eva Perón el lunes 13 de abril desde las 16:30 (hora Argentina). El árbitro será Álvaro Carranza.

Sarmiento vs Gimnasia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 del Apertura
BsAs (DataFactory)

Sarmiento recibirá a Gimnasia, en el marco de la fecha 14 del Apertura, el próximo lunes 13 de abril a partir de las 16:30 (hora Argentina), en el estadio Eva Perón.

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Así llegan Sarmiento y Gimnasia

El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.

Últimos resultados de Sarmiento en partidos del Apertura

Sarmiento viene de vencer a Barracas Central con un marcador de 2-1. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 victoria, 1 derrota y 2 empates), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 3 goles en contra y pudo convertir 4.

Últimos resultados de Gimnasia en partidos del Apertura

Gimnasia viene de perder contra Huracán por 0 a 3. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 2 oportunidades, igualó en 1 y ganó 1. Marcó 4 goles y recibieron 8.

Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 1 vez). Empataron otros 4. Jugaron por última vez en esta competencia el 4 de octubre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y el marcador favoreció a Gimnasia con un marcador de 0-1.

Álvaro Carranza será el juez que impartirá justicia en el encuentro.


Fechas y rivales de Sarmiento en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 14: vs Gimnasia: 13 de abril - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Rosario Central: 19 de abril - 20:30 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Tigre: 25 de abril - 19:15 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Gimnasia en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 14: vs Sarmiento: 13 de abril - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Estudiantes (RC): 18 de abril - 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Belgrano: 26 de abril - 17:30 (hora Argentina)
Horario Sarmiento y Gimnasia, según país
  • Argentina: 16:30 horas
  • Colombia y Perú: 14:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:30 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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