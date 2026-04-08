Boca Juniors vs Independiente: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 del Apertura

Por la fecha 14 del Apertura, Independiente y Boca Juniors se enfrentan el sábado 11 de abril desde las 19:30 (hora Argentina), en la Bombonera.

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Boca Juniors viene de ganar en su encuentro anterior a Talleres con un marcador de 1-0. Después de empatar 3 juegos y ganar 1, llega a esta jornada con 2 goles encajados frente a 5 a favor.

Independiente venció 1-0 a Racing Club en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha empatado 2 y ha perdido 2, con 7 goles en el arco rival y 8 en su portería.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 2 y entre sí un total de 2 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 19 de mayo, en Cuartos de final del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Independiente sacó un triunfo, con un marcador 0 a 1.

Durante la próxima jornada, Boca Juniors se medirá frente a River Plate en el tan esperado Superclásico. El duelo se llevará a cabo en el estadio Estadio Mas Monumental, el 19 de abril desde las 17:00 (hora Argentina).

El encuentro será supervisado por Andrés Merlos, el juez encargado.

Fechas y rivales de Boca Juniors en los próximos partidos del Apertura

Fecha 14: vs Independiente: 11 de abril - 19:30 (hora Argentina)

Fecha 15: vs River Plate: 19 de abril - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Defensa y Justicia: 23 de abril - 20:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Independiente en los próximos partidos del Apertura

Fecha 14: vs Boca Juniors: 11 de abril - 19:30 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Defensa y Justicia: 18 de abril - 19:30 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Dep. Riestra: 24 de abril - 17:00 (hora Argentina)

Horario Boca Juniors e Independiente, según país

Argentina: 19:30 horas

Colombia y Perú: 17:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 18:30 horas

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FUENTE: BsAs (DataFactory)