Lionel Messi va por más récords ante Egipto: las marcas que puede romper hoy

Lionel Messi enfrentará este martes a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 con una misión colectiva y varias cuentas personales pendientes. La prioridad será llevar a la Selección Argentina a cuartos , pero cada vez que el capitán pisa una cancha mundialista las estadísticas empiezan a sacar la calculadora.

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A los 39 años , el rosarino disputa su sexta Copa del Mundo y ya convirtió este torneo en otra colección de marcas históricas. Es el máximo goleador de los Mundiales, el futbolista con más partidos disputados, el que acumula más minutos y el dueño de la mayor cantidad de victorias.

Como si todo eso fuera poco, ante Egipto tendrá la posibilidad de seguir agrandando números que ya parecen difíciles de alcanzar. En Atlanta, Messi no solo irá detrás de la clasificación: también tendrá enfrente una nueva página en blanco para escribir su nombre.

El récord más inmediato está relacionado con una costumbre que sus rivales ya conocen demasiado bien: Messi lleva ocho partidos consecutivos convirtiendo en Copas del Mundo . La racha comenzó durante Qatar 2022, cuando anotó frente a Australia, Países Bajos, Croacia y Francia. En el Mundial 2026 volvió a marcar ante Argelia, Austria, Jordania y Cabo Verde.

Con esta serie superó los registros de Just Fontaine y Jairzinho. Si convierte ante Egipto, extenderá la marca a nueve encuentros consecutivos y volverá a correr el límite un poco más lejos.

El máximo goleador de los Mundiales quiere seguir contando

Messi llegó a este encuentro con 20 goles en Copas del Mundo, cifra que lo ubica como máximo goleador histórico del certamen por encima del alemán Miroslav Klose. En la actual edición ya marcó siete tantos: hizo tres frente a Argelia, dos contra Austria y uno ante Jordania y Cabo Verde.

Un gol frente a Egipto llevaría su cuenta a 21, mientras que un doblete o una actuación todavía más inspirada podría dejar la vara aún más alta. A esta altura, el desafío ya no es alcanzar a alguien: es alejarse de todos.

Kylian Mbappé es la gran amenaza en este punto porque también tiene 18 goles en total y tan solo 27 años. Más abajo, quedaron el brasileño Ronaldo, con 15, y otro teutón: Gerd Müller, con 14.

Kylian Mbappé es la gran amenaza en este punto porque también tiene 18 goles en total y tan solo 27 años. Más abajo, quedaron el brasileño Ronaldo, con 15, y otro teutón: Gerd Müller, con 14.

Otro partido para ampliar una marca histórica

El capitán también es el futbolista con más presencias en la historia de la Copa del Mundo. Llegará al cruce de octavos con 30 partidos disputados, por encima de Lothar Matthäus, Miroslav Klose y Paolo Maldini.

Si suma minutos ante Egipto, alcanzará su partido número 31 y continuará ampliando un registro que comenzó en Alemania 2006, cuando todavía era un joven que ingresaba desde el banco.

Desde entonces pasaron seis Mundiales, una final perdida, una copa levantada y una cantidad de partidos que nadie había logrado reunir antes.

Más minutos que cualquier otro jugador

Messi también ostenta la marca de mayor cantidad de minutos jugados en Mundiales. Antes del encuentro frente a Egipto acumulaba más de 2.500 minutos dentro de la cancha.

Cada minuto que dispute este martes servirá para extender el récord. Si juega el encuentro completo y existe tiempo suplementario, podrá sumar hasta 120 minutos más.

En este caso no necesita superar a nadie porque ya ocupa el primer lugar. Simplemente continúa alejándose de sus perseguidores.

El jugador con más triunfos mundialistas

Otra estadística que Messi puede mejorar ante Egipto es la cantidad de victorias. El rosarino acumula 19 triunfos en Copas del Mundo, sin contabilizar como victorias los partidos definidos mediante penales.

Con una clasificación conseguida durante los 90 minutos o en el tiempo suplementario, llegará a 20 partidos ganados y seguirá ampliando su ventaja sobre Miroslav Klose.

Naturalmente, si Argentina avanza por penales, conseguirá el objetivo deportivo, aunque ese resultado no se sumará a este registro particular.

La asistencia que todavía persigue a Pelé

Messi también aparece cerca del récord de asistencias en los Mundiales. Suma ocho pases de gol, mientras que Pelé lidera la estadística con diez.

Para igualar al brasileño este martes necesitaría entregar dos asistencias. Con tres podría superarlo. No es la marca más sencilla de alcanzar en un solo partido, pero con Messi la palabra “imposible” suele tener poca duración.

El dato también refleja una de las grandes características de su carrera: puede romper récords convirtiendo, pero también haciendo convertir a los demás.

Messi ya marcó en todas las instancias

El gol ante Cabo Verde también le permitió convertirse en el primer futbolista que anotó en todas las fases posibles de una Copa del Mundo, desde la etapa de grupos hasta la final.

Con el nuevo formato de 48 selecciones se incorporaron los dieciseisavos de final, instancia en la que Messi volvió a dejar su firma. Ya había marcado en fase de grupos, octavos, cuartos, semifinales y finales.

Ante Egipto regresará a una fase conocida: los octavos. En Qatar 2022 ya había convertido en esta instancia frente a Australia.

Un partido especial y una racha argentina en juego

El encuentro será además el primer enfrentamiento entre Argentina y Egipto en la historia de los Mundiales. La Albiceleste llega con diez partidos sin perder en la competencia, una serie integrada por ocho victorias y dos empates que iguala su mejor registro histórico.

Egipto, que avanzó tras eliminar por penales a Australia, intentará frenar al campeón vigente y especialmente a un Messi que marcó en todos los encuentros disputados durante esta edición.

La Selección jugará por el pase a cuartos de final. Messi, mientras tanto, volverá a hacer lo que viene haciendo desde hace dos décadas: competir por el equipo mientras obliga a reescribir los libros.

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