Rodrigo Burgos ganó el duatlón de Salta: "El entrenamiento es el 100%"

Rodrigo Burgos ganó en su categoría y finalizó segundo en la clasificación general durante la primera fecha del campeonato salteño de duatlón , una competencia que incluyó 5 kilómetros corriendo, 20 kilómetros de bicicleta y un último tramo de 2,5 kilómetros a pie.

El deportista jujeño, que habitualmente se prepara para competencias de triatlón, aprovechó la temporada invernal para participar del certamen y completar una destacada actuación. Burgos explicó en Canal 4 que durante los meses más fríos muchos atletas concentran su preparación en pruebas que no incluyen natación.

“En mi caso yo entreno el triatlón y hay gente que se dedica al triatlón y al duatlón . Hay gente que entrena específicamente para el duatlón y no nada. Entonces esta es la temporada de ellos, que corren duatlón en el invierno, y ya cuando llega el verano se larga el triatlón”, señaló.

La primera fecha del campeonato salteño se disputó en una jornada marcada por el frío, una condición que obliga a los atletas a elegir cuidadosamente la indumentaria. “Estuvo bastante frío también y uno trata de ver cuál es la ropa adecuada para correr , que a la vez no te baje el rendimiento, porque por ahí si te abrigás mucho, estás pesado, transpirás más, te sofocás”, explicó.

Rodrigo Burgos ganó el duatlón de Salta

Según Burgos, la respuesta ante las bajas temperaturas depende de cada deportista. “Hay gente que por ahí entra en calor, no transpira y está bueno porque van todo el tiempo calientes. En cambio, hay gente que transpira más y ya la ropa mojada te baja la temperatura”, indicó.

“El 100% para mí siempre es el entrenamiento”

El triatleta sostuvo que la fortaleza mental se construye durante la preparación y no aparece únicamente el día de la competencia. “El 100% para mí siempre es el entrenamiento. Si vos entrenás para una competencia, tenés que saber que durante el entrenamiento ya estás apto para alargar determinada distancia, porque en lo que es el triatlón y el duatlón hay muchas distancias que son largas”, afirmó.

Burgos explicó que quienes recién comienzan deben plantearse como primer objetivo completar el recorrido. “Tenés que tener un proceso de entrenamiento para llegar a esa distancia. Para alguien que empieza, lo principal es poder terminar la carrera y después te vas haciendo más experimentado, vas ganando forma física y ya querés bajar los tiempos, querés ir más rápido”, sostuvo.

También destacó que la confianza surge del trabajo realizado previamente. “Durante el entrenamiento, durante el proceso, vos tenés que ganar esa confianza y saber que ese día vas a rendir lo que rendiste en el entrenamiento”, agregó.

Rodrigo Burgos ganó el duatlón de Salta

La fortaleza mental se construye durante el proceso

Burgos rechazó la idea de que la voluntad por sí sola permita completar una prueba de larga distancia. “No es que vos llegás por decir ‘yo tengo una fortaleza mental que me va a hacer terminar un Ironman’. No, vos entrenaste y durante el proceso esa fortaleza mental la ganaste por el entrenamiento”, expresó. “Ese día vas a hacer lo que hiciste durante seis meses. Nada más que vas a ir más descansado, la adrenalina, el contexto, todo eso te suma”, añadió.

Rodrigo Burgos y su trabajo como docente y entrenador

Además de competir, Burgos es docente y dirige un grupo de entrenamiento. Para el atleta, uno de los mayores logros consiste en que sus alumnos puedan sostener la actividad con el paso del tiempo.

“Es motivante también ver que un alumno termina una distancia, que la disfrute y, más allá del podio, que son consecuencias del entrenamiento y de las condiciones individuales de cada uno, creo que lo lindo es ver gente que perdure en el tiempo”, expresó.

“Hay gente que corre hace 20 años y yo admiro a esa gente”, agregó. También destacó el compromiso de los deportistas profesionales que continúan entrenándose a pesar de haber alcanzado grandes logros.

“Vemos un atleta profesional que ya ganó millones de pesos y sigue entrenando. Uno dice: ‘¿Cuál es el objetivo? Ya tiene plata, no necesita seguir rindiendo’, y lo siguen haciendo. Ahí entra también lo mental y lo físico”, sostuvo.

Los próximos desafíos de Rodrigo Burgos

El deportista jujeño explicó que utiliza las pruebas de calle y los duatlones como parte de su preparación para la temporada de triatlón. “Yo tomo carreras de calle o duatlones como parte del entrenamiento, pero entreno para la temporada de triatlón”, afirmó. Entre sus próximos objetivos aparecen una competencia en La Paz, Entre Ríos, prevista para enero, y un Ironman durante febrero.

“No hay que tenerle miedo a la distancia”

Burgos alentó a quienes desean comenzar a practicar estas disciplinas, aunque remarcó que cualquier distancia requiere preparación. “No hay que tenerle miedo a la distancia, pero sí respeto, desde el triatlón más cortito hasta el más largo”, señaló.

Además, destacó el nivel competitivo de la disciplina. “Es un deporte que, si bien ya tiene su jerarquía, forma parte del juego olímpico, es un deporte de mucho nivel. Por ahí hay lugares donde la gente no lo conoce muy bien”, concluyó.