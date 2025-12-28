Rodrigo Burgos brilló en Tucumán y se quedó con la segunda fecha del Regional

El triatleta jujeño Rodrigo Burgos tuvo una sobresaliente actuación en la competencia disputada en la ciudad tucumana de Aguilares, donde se consolidó como uno de los atletas más destacados del certamen.

Rodrigo Burgos volvió a demostrar su gran nivel competitivo al consagrarse ganador de su categoría en la segunda fecha del Campeonato Regional NOA, desarrollada en la ciudad de Aguilares, provincia de Tucumán.

La competencia, que también formó parte del calendario tucumano, convocó a triatletas de distintas provincias y se llevó a cabo en un circuito exigente que puso a prueba la preparación física de los participantes. El recorrido incluyó un tramo de natación en pileta, seguido por un segmento de ciclismo y una etapa final de pedestrismo.

Burgos no solo logró el primer puesto en su divisional, sino que además alcanzó una destacada segunda posición en la clasificación general, resultado que lo posiciona entre los referentes del triatlón regional.

Con esta actuación, el deportista jujeño continúa sumando protagonismo dentro del Campeonato Regional NOA, ratificando su buen presente y su proyección dentro del circuito del norte argentino.

