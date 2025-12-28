domingo 28 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
28 de diciembre de 2025 - 13:20
Gran Momento.

Rodrigo Burgos brilló en Tucumán y se quedó con la segunda fecha del Regional

En una prueba que reunió a exponentes del norte argentino, Burgos se impuso en su categoría y logró una destacada ubicación en la clasificación general.

Por  Agustín Weibel
Rodrigo Burgos brilló en Tucumán y se quedó con la segunda fecha del Regional

Rodrigo Burgos brilló en Tucumán y se quedó con la segunda fecha del Regional

Lee además
Racing confirmó la continuidad de Gustavo Costas hasta 2028
Liga Argentina.

Racing confirmó la continuidad de Gustavo Costas hasta 2028
Squash: Tiro y Gimnasia de Jujuy realizó un torneo y proyecta competencias en 2026
Deportes.

Squash: Tiro y Gimnasia de Jujuy realizó un torneo y proyecta competencias en 2026

Rodrigo Burgos brilló en Tucumán y se quedó con la segunda fecha del Regional

Rodrigo Burgos volvió a demostrar su gran nivel competitivo al consagrarse ganador de su categoría en la segunda fecha del Campeonato Regional NOA, desarrollada en la ciudad de Aguilares, provincia de Tucumán.

La competencia, que también formó parte del calendario tucumano, convocó a triatletas de distintas provincias y se llevó a cabo en un circuito exigente que puso a prueba la preparación física de los participantes. El recorrido incluyó un tramo de natación en pileta, seguido por un segmento de ciclismo y una etapa final de pedestrismo.

Con esta actuación, el deportista jujeño continúa sumando protagonismo dentro del Campeonato Regional NOA, ratificando su buen presente y su proyección dentro del circuito del norte argentino.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Racing confirmó la continuidad de Gustavo Costas hasta 2028

Squash: Tiro y Gimnasia de Jujuy realizó un torneo y proyecta competencias en 2026

Juan Pablo Córdoba renovó su contrato y seguirá en Gimnasia de Jujuy

River Plate: 85.018 hinchas por partido y tercer año como el club más convocante del planeta

Primera Nacional: Gimnasia de Jujuy será uno de los clubes que más viajará entre los 36 equipos

Las más leídas

Por la turbiedad del agua, cuatro barrios de capital se verán afectaros en el servicio
Servicio.

Cuatro barrios se verán afectados en el servicio de Agua Potable por la turbiedad en el Rio Guerrero

Calles de Alto Comedero inundadas.
Tormentas.

Temporal en Jujuy: dos familias evacuadas en Alto Comedero tras las inundaciones

Purmamarca: habilitaron la Ruta 52 tras tareas de mantenimiento
Tránsito.

Purmamarca: habilitaron la Ruta 52 tras tareas de mantenimiento

Volcó una chalana en el puerto de Bermejo por las fuertes lluvias
Salta.

Volcó una chalana en el puerto de Bermejo por las fuertes lluvias

Por las intensas lluvias, realizan un corte total en el Acceso Sur
Precaución.

Por las intensas lluvias, realizaron un corte total en el Acceso Sur

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel