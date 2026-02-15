Cuál es el estado de las rutas en Jujuy este domingo 15 de febrero de Carnaval

El informe corresponde a la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial y detalla tramos transitables con precaución, con puntos donde se advierte la presencia de sedimento, baches, trabajos de reparación y desvíos temporarios.
Rutas transitables con precaución
Según el reporte oficial, estos son los tramos mencionados como transitables con precaución:
RP 4: alt. acceso a Laguna de Yala
RP 29: alt. Río Tesorero (solo vehículos 4x4)
RP 75: alt. Barrancas
RP 7: entre Casa Colorada y San Juan de Misa Rumi
RN 40: altura Río San Juan de Oro
RP 35: desde Arroyo Seco hasta el pie de la cuesta (alt. Finca Calla Huasi)
RP 20: entre Los Blanco y La Escalera
RP 19: alt. Normenta (Dto. Ledesma)
RN 40: entre El Cañadón y Paicone
RP 79: alt. Abralaite
RN 52: km 158, 165 y 178 (acumulación de sedimento sobre la calzada)
RP 11: alt. Río Las Burras
RP 83: transitable con precaución
RP 73: transitable con precaución
RP 5: entre Santa Catalina y Cienguilla
RP 67: transitable con precaución
RP 64: transitable con precaución
RP 65: transitable con precaución
RP 40: entre Orosmayo y Cusi Cusi
RN 40: desde Susques hasta Puesto Sey
RN 52: km 50 (alt. paraje Ronqui Angosto, reparación de calzada)
RN 34: km 1159 (alt. acceso norte a San Pedro, desvío transitorio por duplicación de calzada)
RN 34: entre RP 43 y RP 61 (alt. Manantiales, desvío; circular con máxima precaución)
RN 52: desde Salinas Grandes hasta empalme RP 70 (presencia de baches por tramos)
Tramos con sedimento, reparaciones y desvíos
Dentro del listado, el parte remarca situaciones puntuales a considerar: sedimento sobre calzada en RN 52 (km 158, 165 y 178), reparación en RN 52 (km 50, Ronqui Angosto), baches por tramos en RN 52 (Salinas Grandes–empalme RP 70) y desvíos temporarios en RN 34 a la altura de San Pedro y Manantiales.
Recomendaciones para circular y dónde informarse
Por el flujo de vehículos típico del carnaval y la presencia de lluvias, se recomienda:
salir con tiempo,
reducir la velocidad,
aumentar la distancia de frenado y
evitar maniobras bruscas, especialmente en sectores con barro, sedimento o banquinas complicadas.
Para seguir el estado de las rutas, la referencia es la información oficial que difunden los organismos provinciales y canales institucionales.