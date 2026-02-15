domingo 15 de febrero de 2026

15 de febrero de 2026 - 09:52
Tránsito.

Cuál es el estado de las rutas en Jujuy este domingo 15 de febrero de Carnaval

En este Carnaval 2026, es importante tener en cuenta cuál es el estado de las rutas en todo el territorio de la provincia de Jujuy antes de salir de casa.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Pastizales en rutas de Jujuy&nbsp;

Pastizales en rutas de Jujuy 

El informe corresponde a la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial y detalla tramos transitables con precaución, con puntos donde se advierte la presencia de sedimento, baches, trabajos de reparación y desvíos temporarios.

Rutas transitables con precaución

Según el reporte oficial, estos son los tramos mencionados como transitables con precaución:

  • RP 4: alt. acceso a Laguna de Yala

  • RP 29: alt. Río Tesorero (solo vehículos 4x4)

  • RP 75: alt. Barrancas

  • RP 7: entre Casa Colorada y San Juan de Misa Rumi

  • RN 40: altura Río San Juan de Oro

  • RP 35: desde Arroyo Seco hasta el pie de la cuesta (alt. Finca Calla Huasi)

  • RP 20: entre Los Blanco y La Escalera

  • RP 19: alt. Normenta (Dto. Ledesma)

estados de rutas jujuy

  • RN 40: entre El Cañadón y Paicone

  • RP 79: alt. Abralaite

  • RN 52: km 158, 165 y 178 (acumulación de sedimento sobre la calzada)

  • RP 11: alt. Río Las Burras

  • RP 83: transitable con precaución

  • RP 73: transitable con precaución

  • RP 5: entre Santa Catalina y Cienguilla

  • RP 67: transitable con precaución

  • RP 64: transitable con precaución

  • RP 65: transitable con precaución

  • RP 40: entre Orosmayo y Cusi Cusi

  • RN 40: desde Susques hasta Puesto Sey

  • RN 52: km 50 (alt. paraje Ronqui Angosto, reparación de calzada)

  • RN 34: km 1159 (alt. acceso norte a San Pedro, desvío transitorio por duplicación de calzada)

  • RN 34: entre RP 43 y RP 61 (alt. Manantiales, desvío; circular con máxima precaución)

  • RN 52: desde Salinas Grandes hasta empalme RP 70 (presencia de baches por tramos)

Tramos con sedimento, reparaciones y desvíos

Dentro del listado, el parte remarca situaciones puntuales a considerar: sedimento sobre calzada en RN 52 (km 158, 165 y 178), reparación en RN 52 (km 50, Ronqui Angosto), baches por tramos en RN 52 (Salinas Grandes–empalme RP 70) y desvíos temporarios en RN 34 a la altura de San Pedro y Manantiales.

Recomendaciones para circular y dónde informarse

Por el flujo de vehículos típico del carnaval y la presencia de lluvias, se recomienda:

  • salir con tiempo,
  • reducir la velocidad,
  • aumentar la distancia de frenado y
  • evitar maniobras bruscas, especialmente en sectores con barro, sedimento o banquinas complicadas.

Para seguir el estado de las rutas, la referencia es la información oficial que difunden los organismos provinciales y canales institucionales.

