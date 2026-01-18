Cómo será el cronograma de vacunación y castración en San Salvador de Jujuy

Vacunación antirrábica y registro – de 9:00 a 12:00 hs
Pasaje Gaucho Rivero 826 – Barrio Malvinas.
Miércoles 21
Vacunación y registro – de 9:00 a 12:00 hs
Tumusla 795 (Club Luján) – Barrio Luján.
Vacunación y registro – de 15:00 a 18:00 hs
Humahuaca 193 – Barrio Luján.
Jueves 22
Quirófano móvil – 14:00 hs
Avenida Marina Vilte 1263 – B6 Alto Comedero.
Vacunación y registro – de 14:00 a 17:00 hs
Avenida Marina Vilte 1263 – B6 Alto Comedero.
Viernes 23
Quirófano móvil – 14:00 hs
CIC Che Guevara – Manzana 1, Lote 1 – Barrio Che Guevara.
Vacunación y registro – de 15:00 a 18:00 hs
Alberti 643 – Barrio General Arias.
Recomendaciones para los vecinos
Desde el área municipal recordaron que las mascotas deben asistir con correa, bozal en caso de razas grandes y acompañadas por una persona adulta responsable. Además, se solicita respetar las indicaciones del personal de Zoonosis para garantizar una atención segura y ordenada.