domingo 18 de enero de 2026

18 de enero de 2026 - 08:40
Prevención.

Cómo será el cronograma de vacunación y castración en San Salvador de Jujuy

Se dio a conocer el cronograma de la semana que viene de castración, vacunación antirrábica y registro de mascotas en distintos barrios de la ciudad.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Castración de mascotas: dónde y cuándo

Castración de mascotas: dónde y cuándo

Cronograma de actividades

Lunes 19

  • Quirófano móvil – 8:00 hs

    CPV Combate – Manzana 26, Lotes 43, 47 – 47 Hectáreas, Alto Comedero.

Martes 20

  • Vacunación antirrábica y registro – de 9:00 a 12:00 hs

    Pasaje Gaucho Rivero 826 – Barrio Malvinas.

Miércoles 21

  • Vacunación y registro – de 9:00 a 12:00 hs

    Tumusla 795 (Club Luján) – Barrio Luján.

  • Vacunación y registro – de 15:00 a 18:00 hs

    Humahuaca 193 – Barrio Luján.

Campaña de castración y vacunación de mascotas en San Salvador de Jujuy
Campa&ntilde;a de castraci&oacute;n y vacunaci&oacute;n de mascotas en San Salvador de Jujuy

Campaña de castración y vacunación de mascotas en San Salvador de Jujuy

Jueves 22

  • Quirófano móvil – 14:00 hs

    Avenida Marina Vilte 1263 – B6 Alto Comedero.

  • Vacunación y registro – de 14:00 a 17:00 hs

    Avenida Marina Vilte 1263 – B6 Alto Comedero.

Viernes 23

  • Quirófano móvil – 14:00 hs

    CIC Che Guevara – Manzana 1, Lote 1 – Barrio Che Guevara.

  • Vacunación y registro – de 15:00 a 18:00 hs

    Alberti 643 – Barrio General Arias.

Recomendaciones para los vecinos

Desde el área municipal recordaron que las mascotas deben asistir con correa, bozal en caso de razas grandes y acompañadas por una persona adulta responsable. Además, se solicita respetar las indicaciones del personal de Zoonosis para garantizar una atención segura y ordenada.

