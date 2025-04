"Las rescatistas de animales no deberíamos existir", dijo una referente en Jujuy

La superpoblación genera escenarios de violencia entre los propios animales. “Tenemos perras en celo en la calle rodeadas de 10 a 15 perros. La gente la echa, ella no entiende qué pasa. Esos perros se lastiman entre ellos”, relató.

Castraciones gratuitas, el eje del proyecto Conciencia Animal

Ante esta realidad, el Gobierno provincial lanzó el proyecto Conciencia Animal, que propone vacunaciones y castraciones gratuitas en toda la provincia. La medida busca frenar el crecimiento descontrolado de animales callejeros y reforzar el trabajo conjunto entre el Estado y las organizaciones.

Moreno agradeció el respaldo: “Agradecemos al gobernador Carlos Sadir por mirar a la comunidad animal, por ayudarnos”.

En la última jornada, el equipo logró realizar 106 castraciones en un solo domingo, lo que marca la urgencia y la magnitud del problema.

Una cultura que no educa

Para las rescatistas, el problema también es cultural. “No hay en Jujuy una concientización. La gente no considera que son vidas. Es algo cultural el no castrar, el perro en la calle”, expresó Moreno.

Por eso, desde el proyecto piden educación obligatoria desde la primera infancia: “Desde jardín debería haber una hora donde se les enseñe a los chicos el respeto a los animales. Sienten, tienen frío, hambre, calor, sed. El animal lo único que no hace es hablar”.

“Castrar es no abandonar”

Moreno insiste en que el control de la población animal no depende solo de las protectoras. “El ser humano no tiene que hacer esto de abandonar. Los animales dependen siempre del ser humano. No hablan, no piden, no dicen ‘tengo hambre’”, afirmó.

El proyecto invita a toda la comunidad a participar: municipios, CPV, CIC, centros vecinales y vecinos. Participan grupos como el Hogar San Roque, Narices Frías, Grupo Luna, proteccionistas independientes y referentes de distintas localidades como Lili de San Pedro.

El vínculo entre humanos y animales no necesita palabras. “El que logra verse en la mirada agradecida de un perro rescatado es increíble. Son los seres más puros que puede haber. Pase lo que pase, cuando te vean, van a mover la cola”, concluyó.

El mensaje es claro: “No se hace, no se abandona”. Castrar salva vidas, educa en el respeto y previene el maltrato.