Por la fecha 3, Lanús recibirá a Instituto

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El duelo entre Lanús e Instituto correspondiente a la fecha 3 se disputará en la Fortaleza desde las 21:30 (hora Argentina), el domingo 2 de agosto.

Así llegan Lanús y Instituto Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Lanús en partidos del Clausura Lanús venció 1-0 a San Lorenzo en su encuentro anterior.

Últimos resultados de Instituto en partidos del Clausura Instituto venció en casa a Platense por 2 a 1.

El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 2 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 3 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y terminó con un marcador 2-2. El juez seleccionado para supervisar el partido es Nazareno Arasa.

Fechas y rivales de Lanús en los próximos partidos del Clausura Fecha 2: vs Unión: 6 de agosto - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Instituto en los próximos partidos del Clausura Fecha 4: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Unión: Fecha y horario a confirmar Horario Lanús e Instituto, según país Argentina: 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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