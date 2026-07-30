Por la fecha 3, Lanús recibirá a Instituto

El duelo entre Lanús e Instituto correspondiente a la fecha 3 se disputará en la Fortaleza desde las 21:30 (hora Argentina), el domingo 2 de agosto.
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El duelo entre Lanús e Instituto correspondiente a la fecha 3 se disputará en la Fortaleza desde las 21:30 (hora Argentina), el domingo 2 de agosto.
Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.
Lanús venció 1-0 a San Lorenzo en su encuentro anterior.
Instituto venció en casa a Platense por 2 a 1.
El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 2 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 3 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y terminó con un marcador 2-2.
El juez seleccionado para supervisar el partido es Nazareno Arasa.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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