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4 de junio de 2026 - 17:08
Medio ambiente

Tips: ideas creativas para reciclar guantes de cocina rotos

Los guantes de cocina son un elemento importante dentro de la casa y es por eso que se pueden reciclar y darle una nueva función. Te contamos todos los tips.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Tips: ideas creativas para reciclar guantes de cocina rotos.&nbsp;

Tips: ideas creativas para reciclar guantes de cocina rotos. 

Muchas veces, los productos que ya no se utilizan terminan siendo desechados. Sin embargo, pueden reutilizarse y tener una nueva función útil en el hogar. Es por eso que tenemos los mejores tips para reciclar guantes de cocina.

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Cómo reciclar guantes de cocina: los mejores tips

Los guantes de látex para lavar, que suelen ser amarillos, no necesariamente deben desecharse cuando se rompen, ya que pueden tener otros usos prácticos en el hogar.

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Los envases de alimentos que ya fueron abiertos deben mantenerse bien cerrados para conservar su contenido en buen estado. Una forma práctica de hacerlo es usando broches, clips o gomitas.

Con los guantes que ya no se usan o están rotos se puede hacer gomitas para atar los paquetes y que sea hermético. Solo se necesita guantes y una tijera.

Cortar en tiras gruesas en la parte por donde ingresa la mano en el guante. Los paquetes se deben doblar y pasar la gomita, si sobra se puede dar varias vueltas.

Reutilizar los guantes de goma o látex que se usan en las tareas de limpieza es una alternativa práctica, económica y amigable con el ambiente. Con ellos se pueden fabricar sencillos clips que ayudan a mantener los paquetes bien cerrados.

Otra opción es si el guante tiene dedos podés aprovecharlos para crear brazos, piernas o gorritos; con diferentes colores y tamaños armás familias de muñecos que quedan bien en una guirnalda o sobre una repisa.

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También se puede combinar texturas: mezclá lana, algodón y retazos para lograr contrastes y un aspecto más artesanal y cálido.

Los muñecos sirven como regalos personalizados, adornos o pequeños recuerdos cargados de valor emocional. Para colgarlos, atornillá un lazo o cordón en la parte superior; si son para chicos, evitá piezas pequeñas que puedan soltarse.

Probalos antes de usarlos como adorno: sacudilos para comprobar el cierre del relleno y reforzá costuras con unas puntadas. Usá colores y accesorios que combinen con la decoración del hogar.

Además se pueden usar como tapa para frascos. Cortá los dedos del guante y usalos como tapones improvisados para botellas o como protectores antideslizantes para las patas de las sillas.

Cómo reciclar guantes de lana o tela en invierno

Si perdieron el par, podés rellenarlos con algodón, coserles botones como ojos y crear divertidos títeres para niños.

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Usá los dedos del guante rellenos de sustrato o pequeñas piedras como protectores de drenaje en la base de tus macetas. Si están en buen estado, acercalos a centros de donación de ropa.

Con los guantes desechables, ya sea vinilo, látex o nitrilo, por razones de higiene y composición química, no deben ir en el contenedor de reciclaje de plásticos. Deben tirarse en el contenedor de desechos generales.

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