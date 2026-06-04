Tips: ideas creativas para reciclar guantes de cocina rotos. 

Muchas veces, los productos que ya no se utilizan terminan siendo desechados. Sin embargo, pueden reutilizarse y tener una nueva función útil en el hogar. Es por eso que tenemos los mejores tips para reciclar guantes de cocina.
Cómo reciclar guantes de cocina: los mejores tips
Los guantes de látex para lavar, que suelen ser amarillos, no necesariamente deben desecharse cuando se rompen, ya que pueden tener otros usos prácticos en el hogar.
Los envases de alimentos que ya fueron abiertos deben mantenerse bien cerrados para conservar su contenido en buen estado. Una forma práctica de hacerlo es usando broches, clips o gomitas.
Con los guantes que ya no se usan o están rotos se puede hacer gomitas para atar los paquetes y que sea hermético. Solo se necesita guantes y una tijera.
Cortar en tiras gruesas en la parte por donde ingresa la mano en el guante. Los paquetes se deben doblar y pasar la gomita, si sobra se puede dar varias vueltas.
Reutilizar los guantes de goma o látex que se usan en las tareas de limpieza es una alternativa práctica, económica y amigable con el ambiente. Con ellos se pueden fabricar sencillos clips que ayudan a mantener los paquetes bien cerrados.
Otra opción es si el guante tiene dedos podés aprovecharlos para crear brazos, piernas o gorritos; con diferentes colores y tamaños armás familias de muñecos que quedan bien en una guirnalda o sobre una repisa.
También se puede combinar texturas: mezclá lana, algodón y retazos para lograr contrastes y un aspecto más artesanal y cálido.
Los muñecos sirven como regalos personalizados, adornos o pequeños recuerdos cargados de valor emocional. Para colgarlos, atornillá un lazo o cordón en la parte superior; si son para chicos, evitá piezas pequeñas que puedan soltarse.
Probalos antes de usarlos como adorno: sacudilos para comprobar el cierre del relleno y reforzá costuras con unas puntadas. Usá colores y accesorios que combinen con la decoración del hogar.
Además se pueden usar como tapa para frascos. Cortá los dedos del guante y usalos como tapones improvisados para botellas o como protectores antideslizantes para las patas de las sillas.
Cómo reciclar guantes de lana o tela en invierno
Si perdieron el par, podés rellenarlos con algodón, coserles botones como ojos y crear divertidos títeres para niños.
Usá los dedos del guante rellenos de sustrato o pequeñas piedras como protectores de drenaje en la base de tus macetas. Si están en buen estado, acercalos a centros de donación de ropa.
Con los guantes desechables, ya sea vinilo, látex o nitrilo, por razones de higiene y composición química, no deben ir en el contenedor de reciclaje de plásticos. Deben tirarse en el contenedor de desechos generales.
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