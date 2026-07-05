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5 de julio de 2026 - 19:11
Sorpresa.

Batacazo en el Mundial 2026: Noruega eliminó a Brasil

Noruega dio el gran golpe del Mundial 2026 al eliminar a Brasil por 2 a 1 en los octavos de final. Con un doblete de Erling Haaland, los nórdicos avanzaron a cuartos.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Triunfo de Noruega.

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El encuentro comenzó con un claro dominio de los nórdicos, que incluso llegaron a convertir a través de Patrick Berg, aunque el tanto fue anulado por fuera de juego. Brasil reaccionó tras una mala salida desde el fondo de Noruega y consiguió un penal luego de una infracción de David Moller Wolfe sobre Matheus Cunha, sancionada por el árbitro tras revisar la jugada en el VAR.

Brasil ante Noruega.

Brasil ante Noruega.

Sin embargo, el arquero Örjan Nyland se convirtió en héroe al contener el remate de Bruno Guimarães, manteniendo el marcador igualado y dándole confianza a su equipo.

Cuando el partido parecía encaminado al tiempo suplementario, apareció Haaland. A los 79 minutos, el delantero ganó de cabeza dentro del área y abrió el marcador para Noruega. Diez minutos más tarde, a los 89, volvió a hacerse presente con un potente remate rasante desde la puerta del área para establecer el 2 a 0.

Brasil buscó la reacción en el tiempo de descuento y encontró un penal por un codazo de Leo Østigård sobre Casemiro. Neymar se hizo cargo de la ejecución y descontó a los 99 minutos, pero ya no hubo tiempo para más.

Con este histórico triunfo, Noruega se clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026, instancia en la que enfrentará al ganador del duelo entre México e Inglaterra. Brasil, en tanto, se despidió del certamen antes de lo esperado.

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