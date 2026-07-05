Mundial 2026: hinchas mexicanos intentaron despertar a Inglaterra antes del duelo

La previa entre México e Inglaterra en el Mundial 2026 sumó un capítulo inesperado durante la madrugada de este domingo, cuando decenas de hinchas mexicanos se acercaron al hotel donde concentra la selección inglesa con bombos, cánticos y fuegos artificiales. El objetivo era interrumpir el descanso del plantel dirigido por Thomas Tuchel antes del partido por los octavos de final del Mundial 2026.

La delegación británica se encuentra alojada en el JW Marriott de Santa Fe, en Ciudad de México, bajo un fuerte operativo que incluye vallas, controles de acceso y presencia de fuerzas de seguridad. Incluso se habrían realizado varias reservas en distintos hoteles para intentar despistar a los aficionados, aunque el lugar terminó siendo identificado y difundido en redes sociales.

Pese al perímetro montado alrededor del hotel, los fanáticos lograron acercarse hasta el límite permitido y desplegaron su particular “serenata”. Hubo cánticos, tambora y fuegos artificiales, mientras los efectivos intentaban alejarlos del lugar para garantizar el descanso de los jugadores.

La intervención policial derivó en algunos empujones e intercambios de palabras. Aunque los seguidores no ingresaron al edificio, consiguieron permanecer durante un tiempo en las inmediaciones y generar ruido durante la madrugada.

El episodio reabrió el debate sobre los límites de este tipo de acciones. Para algunos hinchas forma parte del clima y el folclore previo a un partido decisivo; para otros, se trata de una conducta antideportiva que busca perjudicar deliberadamente al rival.

Un comunicado oficial de la Alcaldía Álvaro Obregón informa sobre la suspensión temporal de la venta de bebidas alcohólicas en colonias de Ciudad de México. (@AlcaldiaAO)

Un antecedente reciente con Ecuador

No fue la primera vez que sucedió durante este Mundial. Antes del partido entre México y Ecuador por los 16avos de final, numerosos aficionados también se acercaron al hotel del conjunto sudamericano con petardos, sirenas y cánticos.

La Federación Ecuatoriana presentó luego un reclamo formal ante la FIFA al considerar que lo ocurrido atentaba contra los principios de juego limpio. Ese antecedente llevó a la Federación Inglesa a exigir mayores garantías de seguridad para su estadía en la capital mexicana.

México e Inglaterra, por un lugar en cuartos

El partido se disputará este domingo desde las 21, hora argentina, en el Estadio Ciudad de México. México llega invicto, con cuatro triunfos consecutivos, ocho goles a favor y sin haber recibido tantos; Inglaterra, por su parte, buscará confirmar su condición de potencia y superar una prueba exigente ante el país anfitrión.

El ganador avanzará a los cuartos de final y enfrentará al vencedor del cruce entre Brasil y Noruega. Antes de que empiece a rodar la pelota, la serie ya quedó marcada por una noche de ruido, tensión y una previa mundialista que cruzó los límites del estadio.

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