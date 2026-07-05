Emocionante recibimiento a la selección Cabo Verde

La selección de Cabo Verde fue recibida con banderas, caravanas y homenajes oficiales tras quedar eliminada ante Argentina en un partido inolvidable.

Cabo Verde regresó a su país después de su histórica participación en el Mundial 2026 y fue recibido como un verdadero campeón. Miles de hinchas esperaron a los jugadores en el Aeropuerto Internacional Nelson Mandela, en Praia, con banderas, camisetas, aplausos y muestras de orgullo por una campaña que marcó un antes y un después para el fútbol del archipiélago.

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La eliminación ante Argentina no apagó la fiesta . Por el contrario, la actuación de los Tiburones Azules despertó un sentimiento de reconocimiento que se trasladó desde el aeropuerto hasta las calles de la capital, donde la delegación fue acompañada por una extensa caravana.

La Federación Caboverdiana de Fútbol convocó a la población bajo el lema “Demos la bienvenida a nuestros héroes” . La respuesta fue inmediata: familias completas, jóvenes y niños se acercaron para ver de cerca a los futbolistas que lograron llevar el nombre del país hasta el escenario más importante del fútbol mundial.

En las imágenes difundidas desde Praia se observó a los jugadores saludando desde el micro, mientras la gente agitaba banderas nacionales a ambos lados del recorrido. Incluso uno de los trabajadores del aeropuerto realizó reverencias sobre la pista al paso del plantel y del cuerpo técnico, una escena que reflejó la dimensión simbólica que alcanzó la selección.

La caravana partió desde el aeropuerto y recorrió diferentes sectores de la capital hasta llegar a Quebra Canela, donde continuaron los homenajes junto a autoridades y aficionados.

El fútbol y una fecha histórica para el país

El recibimiento coincidió con el 51.º aniversario de la independencia de Cabo Verde, proclamada el 5 de julio de 1975. La jornada combinó los actos oficiales por esa fecha con el homenaje al plantel, en una celebración que unió la historia nacional con el presente deportivo.

La agenda incluyó una sesión solemne en la Asamblea Nacional, ofrendas florales en memoria de los protagonistas de la liberación y un reconocimiento especial a la selección en el Palacio Presidencial.

El presidente José Maria Neves y el primer ministro Francisco Carvalho destacaron la valentía, el talento y la determinación de los jugadores. Ambos coincidieron en que el equipo consiguió instalar a Cabo Verde en la atención del mundo.

Una campaña que superó todas las expectativas

Cabo Verde disputó en 2026 el primer Mundial de su historia y se convirtió en una de las grandes sorpresas del torneo. En la fase de grupos terminó segundo en una zona compartida con España, Uruguay y Arabia Saudita.

El seleccionado africano empató 0 a 0 con España, igualó 2 a 2 ante Uruguay y volvió a terminar sin goles frente a Arabia Saudita. Con tres puntos y sin derrotas, consiguió avanzar a la instancia eliminatoria.

Además, se convirtió en el país de menor superficie que logró clasificarse a una ronda de eliminación directa de una Copa del Mundo.

La batalla inolvidable ante Argentina

El sueño de Cabo Verde terminó ante la Selección Argentina, pero su despedida estuvo muy lejos de ser discreta. Los Tiburones Azules llevaron al vigente campeón mundial hasta el tiempo suplementario y sostuvieron la ilusión durante buena parte del encuentro.

Deroy Duarte y Sidny Lopes Cabral anotaron los goles que mantuvieron al equipo en partido. Cabo Verde consiguió empatar 2 a 2 durante la prórroga, aunque Argentina terminó imponiéndose por 3 a 2.

El arquero y capitán Vozinha, de 40 años, se transformó en una de las figuras y símbolos de la campaña. Su liderazgo y sus actuaciones fueron reconocidos tanto por los seguidores caboverdianos como por el público rival.

La derrota cerró el recorrido deportivo, pero el regreso confirmó que el equipo había logrado algo más grande que una clasificación: representar a un país, conmover a su gente y construir un recuerdo que permanecerá en la historia.

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