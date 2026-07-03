Paritarias en Jujuy: el Gobierno convocó a gremios docentes para este lunes

Centro de Innovación Educativa, ubicado sobre calle Zorrilla de San Martín, en el barrio Alto Padilla de San Salvador de Jujuy Paritarias: El Gobierno convocó a docentes y estatales para discutir salarios

El Gobierno de Jujuy iniciará este lunes 6 de julio una nueva ronda de negociaciones paritarias con los gremios docentes y estatales de la provincia. Las primeras reuniones comenzarán a las 8.30 y alcanzarán a representantes de la docencia de todos los niveles, ATSA, UPCN y ATE.

La convocatoria formal ya fue enviada a las organizaciones sindicales. En el caso de CEDEMS, la Secretaría de Trabajo y Empleo citó al gremio para el lunes a las 8.30 en el Centro de Innovación Educativa, ubicado sobre calle Zorrilla de San Martín, en el barrio Alto Padilla de San Salvador de Jujuy. El sindicato podrá asistir con dos representantes.

Cómo seguirá el cronograma de reuniones Durante la mañana del lunes serán recibidos los gremios docentes y las organizaciones que representan a trabajadores de la administración pública y del sector sanitario. Por la tarde será el turno del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales, SEOM.

El cronograma continuará el martes con las reuniones previstas para el resto de los gremios estatales. En esta instancia se espera que las organizaciones presenten sus reclamos salariales, expongan la situación de sus sectores y analicen la propuesta que lleve el Ejecutivo provincial.

Paritarias: El Gobierno convocó a docentes y estatales para discutir salarios Qué se espera de la nueva negociación La apertura de paritarias vuelve a colocar en discusión la evolución de los salarios públicos, el impacto del costo de vida y las condiciones laborales de docentes, trabajadores de la salud, empleados estatales y municipales. Cada gremio llegará a la mesa con sus propias demandas, aunque el eje común estará puesto en la recomposición salarial. Tras los encuentros, se conocerán las posturas de las organizaciones y los pasos que seguirá la negociación con el Gobierno provincial. Lo más importante Las paritarias comienzan el lunes 6 de julio.

La primera reunión será a las 8.30.

Participarán docentes de todos los niveles, ATSA, UPCN y ATE.

El SEOM será recibido el lunes por la tarde.

El martes continuará el cronograma con los demás gremios.

CEDEMS fue convocado al Centro de Innovación Educativa.

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