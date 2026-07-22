Una pareja sobrevivió 44 horas dentro de una camioneta a 22° bajo cero en Santa Cruz

Un hombre y una mujer resistieron 44 horas a 22 grados bajo cero atrapados en una camioneta en Santa Cruz.

Una pareja fue encontrada con vida luego de pasar 44 horas encerrada dentro de una camioneta en la provincia de Santa Cruz , en medio de un intenso episodio de ola polar con temperaturas que descendieron hasta los -22 °C . El rescate ocurrió durante la madrugada , tras desplegarse un importante operativo de emergencia provincial.

Los uniformados lograron ubicar el vehículo que había quedado varado y cubierto por la nieve en un camino alternativo. Durante la mañana del sábado , José Guillermo Bilbao y Noelia Gissella Siares emprendieron viaje hacia la zona de Cerro Piedra a través de un camino alternativo , debido a que el acceso principal permanecía cerrado por la gran cantidad de nieve acumulada .

Mientras recorrían ese tramo, la camioneta quedó detenida al no poder superar las condiciones del terreno: los neumáticos perdieron capacidad de avance y la pareja tuvo que permanecer dentro del vehículo a la espera de asistencia .

Frente a las condiciones extremas provocadas por la ola polar , la pareja tomó medidas para conservar el combustible disponible : encendía la camioneta durante períodos breves para activar la calefacción y después apagaba el motor con el objetivo de evitar que el tanque se vaciara antes de recibir auxilio . Durante esos días, las temperaturas alcanzaron los -22 °C , mientras que la alerta ante las autoridades fue realizada por el hermano de Bilbao .

Según indicaron fuentes vinculadas al operativo, las primeras acciones de búsqueda y asistencia no lograron avanzar debido a las difíciles condiciones del terreno, la persistencia de las nevadas y la escasa visibilidad en el área.

Durante la jornada del domingo, los equipos localizaron a otra pareja joven que también se encontraba detenida en la misma zona, una situación que generó confusión y terminó retrasando la ubicación de la camioneta en la que permanecían Bilbao y Siares.

Operativo y hallazgo en medio de la ola polar

Un despliegue coordinado entre Vialidad Provincial, Gendarmería Nacional, el Grupo de Operaciones Especiales de Rescate (GOER) y la Policía de Santa Cruz logró ubicar a la pareja alrededor de las 4.30 de la madrugada del lunes. A pesar de haber permanecido cerca de 48 horas bajo condiciones climáticas extremas, ambos fueron encontrados en condiciones generales favorables y no requirieron asistencia médica de emergencia.

El episodio tuvo lugar en una zona próxima a la Ruta Provincial 43, sobre un recorrido secundario utilizado como conexión hacia Cerro Piedra. Las condiciones del área se volvieron extremas debido a la acumulación de nieve y las ráfagas de viento, dejando el camino bloqueado.

En ese contexto, la camioneta quedó atrapada entre la nieve, alejada de las vías de acceso habituales, lo que dificultó el avance de los equipos de rescate.

Los integrantes del operativo de rescate señalaron que haber optado por quedarse dentro de la camioneta resultó determinante para que la pareja pudiera soportar las condiciones adversas. El interior del vehículo funcionó como un espacio de protección ante las fuertes ráfagas de viento y la caída constante de nieve.

Luego de ser retirados del lugar, ambos fueron evaluados por los equipos de emergencia y trasladados hacia una zona segura, donde pudieron comenzar su recuperación tras la exposición al frío intenso y el desgaste físico acumulado.

Las autoridades solicitaron a la población extremar las precauciones durante los períodos de nevadas intensas, evitando circular por caminos alternativos o de menor tránsito y acatando las restricciones de circulación junto con los avisos meteorológicos emitidos por los organismos correspondientes.

El caso protagonizado por Bilbao y Siares se incorporó a una serie de situaciones similares registradas en Santa Cruz, y volvió a poner en primer plano la necesidad de actuar con anticipación y fortalecer la articulación entre los equipos de emergencia frente a fenómenos climáticos extremos.