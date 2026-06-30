Cuánto cuesta la hora de limpieza en julio 2026: los valores mensuales

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares oficializó, desde abril de 2026, nuevos aumentos en los salarios mínimos de las empleadas domésticas , que se aplican a todas las categorías y en todo el país. Los detalles, en la nota.

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La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares confirmó una actualización de los salarios para el personal doméstico , con nuevos valores que regirán desde julio de 2026 . La medida modifica el precio por hora de las tareas de limpieza y de las demás categorías comprendidas en el régimen.

La actualización se aplica en forma escalonada , con incrementos mensuales calculados sobre los salarios ya ajustados. En julio, la hora de tareas generales alcanza los $3.733,72 para el personal con retiro y los $3.996,45 para quienes trabajan sin retiro .

La Resolución N° 4/2026 formalizó las modificaciones salariales y dispuso que, desde julio, el 50% de la suma no remunerativa otorgada en marzo pase a incorporarse de forma permanente al salario.

Este mecanismo tiene como objetivo fortalecer el ingreso mensual y estabilizar los haberes de las trabajadoras de casas particulares.

Los valores salariales presentan diferencias según la categoría laboral y la modalidad de contratación, ya sea con retiro o sin retiro. En este esquema, los supervisores con retiro alcanzan los $4.438,77 por hora, mientras que el personal destinado a tareas específicas percibirá $4.223,25 por hora.

El esquema de aumentos salariales contempla incrementos fijos durante abril, mayo, junio y julio de 2026. Cada suba se aplica sobre los valores ya actualizados del mes anterior, generando una actualización progresiva de los salarios.

En abril de 2026 se aplicó un incremento del 1,8% sobre los valores salariales vigentes en marzo y en mayo se aplicó un nuevo incremento del 1,6%, calculado sobre los valores salariales que ya habían sido actualizados en el mes anterior.

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Para junio, el ajuste llegó al 1,5% y el ajuste previsto para julio establece una suba del 1,4%, aplicada sobre el salario vigente luego de los incrementos acumulados en los meses anteriores.

Para el personal que presta tareas en zonas consideradas desfavorables, como La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Carmen de Patagones, corresponde aplicar un adicional del 31% sobre el salario final de la categoría correspondiente.

Este adicional tiene como objetivo compensar las diferencias de costos y las condiciones particulares de trabajo en regiones con menor densidad poblacional o características geográficas específicas.

Los salarios mínimos por categoría y modalidad en julio 2026

La remuneración mínima varía de acuerdo con las tareas realizadas y el tipo de jornada laboral. Para julio de 2026, los valores correspondientes a cada categoría y modalidad son los siguientes:

- Con retiro: $4.438,77 por hora y $553.725,91 mensuales.

- Sin retiro: $4.829,13 por hora y $612.673,11 mensuales.

Para el personal de tareas específicas: con retiro: $4.223,25 por hora y $517.006,43 mensuales. Sin retiro: $4.597,18 por hora y $571.426,17 mensuales.

Caseros

$3.996,45 por hora y $505.302,76 mensuales.

Asistencia y cuidado de personas

- Con retiro: $3.996,45 por hora y $505.302,76 mensuales.

- Sin retiro: $4.435,86 por hora y $558.972,92 mensuales.

Personal para tareas generales

- Con retiro: $3.733,72 por hora y $458.053,22 mensuales.

- Sin retiro: $3.996,45 por hora y $505.302,76 mensuales.