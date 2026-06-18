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18 de junio de 2026 - 13:25
Política.

Perú: Fujimori amplía su ventaja mientras Sánchez anticipa definiciones clave

Con más de 572 actas aún bajo revisión, el proceso electoral sigue abierto. El espacio de Sánchez reclama la nulidad de 647 mesas en Estados Unidos.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Fujimori aumenta su ventaja a casi 40 mil votos en Perú.

Fujimori aumenta su ventaja a casi 40 mil votos en Perú.

Perú sigue definiendo su elección presidencial. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que todavía restan 572 actas de votación con observaciones e impugnaciones pendientes de análisis por parte de los Jurados Electorales Especiales (JEE), sobre un total de 92.766 actas generadas por la misma cantidad de mesas.

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En estas instancias, los jurados especiales se encargan de revisar las actas para dar respuesta a los reclamos presentados por las organizaciones políticas en competencia y, en caso de mantenerse las discrepancias, se dispone su revisión mediante un nuevo conteo de votos en audiencia pública.

Fujimori aumenta su ventaja a casi 40 mil votos.

Medios de comunicación locales difundieron este miércoles que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolvió admitir a trámite una solicitud presentada por Juntos por el Perú, en la que se pide la anulación de 647 mesas de sufragio instaladas en tres ciudades de Estados Unidos.

Si bien el organismo electoral aún no definió el día en que abordará el expediente, se precisó que la decisión se adoptó luego de que el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 2 considerara procedente una apelación impulsada por la agrupación de izquierda.

Sánchez prepara un anuncio importante

Sánchez prepara un anuncio importante.

Este miércoles, Sánchez mantuvo una extensa reunión de varias horas en la sede de su partido junto a dirigentes, postulantes y asesores jurídicos. Tras ese encuentro, comunicó a la prensa que este jueves brindará una conferencia, ya que, según adelantó, realizará “anuncios muy importantes que hacerle al Perú en este contexto de lucha por justicia electoral”.

Por su parte, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) indicó que la proclamación oficial de los resultados de la segunda vuelta presidencial se concretará, como plazo máximo, hacia mediados de julio próximo, a menos de dos semanas de la asunción de las nuevas autoridades y del inicio del siguiente período de gobierno en el país, que abarcará de 2026 a 2031.

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