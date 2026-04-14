Dólar: las bandas cambiarias subirán 3,4% en mayo tras el dato de inflación

El dato de inflación de marzo ya tiene un impacto directo sobre el esquema cambiario . Con el IPC mensual de 3,4% informado por el INDEC este martes, las bandas de flotación del dólar se ajustarán en mayo en ese mismo porcentaje y el techo de la cotización oficial llegará a $1761,12 a fines de ese mes. El piso, en tanto, quedará en $790,88.

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Política. El Dólar mayorista marca un nuevo mínimo y amplía distancia con el techo de la banda

El mecanismo de bandas cambiarias está en vigencia desde abril de 2025 , cuando se puso en marcha la salida del cepo, y desde el 1 de enero de 2026 el Banco Central dispuso que el techo y el piso se deslicen todos los días hasta completar, cada mes, el ritmo de la última inflación informada por el INDEC, con dos meses de rezago. Según el organismo, este sistema busca reducir el riesgo de movimientos bruscos en el tipo de cambio oficial.

Las bandas ajustadas por inflación habían comenzado el 2 de enero con un piso de $914,78 y un máximo de $1529,03. La intención oficial fue ampliar gradualmente el margen de flotación del dólar para darle más flexibilidad al esquema sin convalidar saltos abruptos.

El Banco Central de la República Argentina compartió la tabla comparativa de tasas. El Banco Central y las bandas del dólar

Qué implica el ajuste de las bandas del dólar

La modificación llega en un contexto en el que la inflación sigue por encima del ritmo de ajuste que había regido anteriormente. Distintos analistas marcaron que el cambio también apunta a evitar que el techo de la banda se siga apreciando en términos reales, aunque advirtieron que una mayor flexibilidad cambiaria puede sumar presión sobre los precios.

En paralelo, el Banco Central sostiene desde comienzos de 2026 un programa de acumulación de reservas apoyado en la demanda de dinero y en la liquidez del mercado cambiario. Según datos reportados este martes, en lo que va del año compró más de US$5400 millones. Aun así, esas adquisiciones no empujaron al dólar oficial por encima de los valores de fines de 2025.

Con este escenario, el mercado seguirá de cerca cómo evolucionan la inflación y el tipo de cambio durante las próximas semanas. Por ahora, el dato de marzo ya definió el nuevo corredor cambiario para mayo y confirmó que el techo del dólar oficial quedará por encima de los $1760.