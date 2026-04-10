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10 de abril de 2026 - 18:57
País.

El dólar volvió a caer y cerró por debajo de los $1.400

El dólar mayorista cerró en $1.370, el minorista en $1.395 y la brecha con el techo de la banda cambiaria se amplió al 22%.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Dólar.

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El dólar mayorista terminó en $1.370, con una baja de 11 pesos o 0,8%, mientras que el dólar al público cerró en $1.395 para la venta, con un descenso de 10 pesos en el Banco Nación. Se trató de la quinta rueda consecutiva con bajas para el tipo de cambio oficial.

La presión bajista estuvo impulsada por un fuerte aumento de la oferta en el segmento de contado, que alcanzó los USD 565,2 millones, un salto de más de USD 200 millones respecto del jueves. Ese incremento volvió a empujar a la divisa oficial hacia abajo.

En términos semanales, el dólar mayorista acumuló una caída de 24 pesos, luego de haber subido 11 pesos en la semana previa. Con este nuevo retroceso, volvió a niveles que no se veían desde el cierre del 23 de febrero. En lo que va de 2026, el dólar mayorista ya baja 85 pesos, lo que representa un descenso de 5,8%.

La brecha con el techo de la banda se amplió al 22%

Otro dato que siguió el mercado fue la distancia entre el tipo de cambio oficial y el techo del esquema de bandas cambiarias fijado por el Banco Central. Para esta jornada, ese límite superior se ubicó en $1.671,07, por lo que el dólar mayorista quedó 301,07 pesos por debajo, una brecha del 22%.

Se trata de una diferencia que no se observaba desde fines de junio del año pasado y que refleja la actual debilidad de la demanda frente a una oferta más consistente.

La mayor compra del Banco Central en 2026

El Banco Central de la República Argentina compartió la tabla comparativa de tasas.
Banco Central.

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En medio de esa sobreoferta, el Banco Central aprovechó para reforzar reservas. Compró US$457 millones, la cifra más elevada en lo que va de 2026 y la mayor desde el 4 de abril de 2024.

Con este resultado, la autoridad monetaria ya acumula adquisiciones por US$1039 millones en apenas seis ruedas de abril. En lo que va del año, las compras totalizan US$5424 millones, dentro de la estrategia oficial de recomposición de reservas.

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