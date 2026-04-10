viernes 10 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de abril de 2026 - 10:50
Política.

El Banco Central levantó un límite clave para usar tarjetas en el exterior y combatir el cepo cambiario

El Banco Central eliminó los topes para adelantos de efectivo fuera del país, en el marco de una flexibilización de las normas cambiarias.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El BCRA eliminó el tope que limitaba las extracciones de efectivo con tarjeta en el exterior.

El BCRA eliminó el tope que limitaba las extracciones de efectivo con tarjeta en el exterior.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) resolvió quitar las restricciones vigentes para retirar dinero en efectivo en el exterior con tarjetas emitidas en el país. La medida se enmarca en una actualización de la normativa cambiaria y elimina el tope que limitaba el acceso a efectivo fuera del territorio nacional.

Lee además
el dolar y el peso mueven la frontera: cuanto rinde hoy el cambio entre argentina y bolivia
Comercio.

El dólar y el peso mueven la frontera: cuánto rinde hoy el cambio entre Argentina y Bolivia
El dólar tocó un nuevo mínimo desde octubre y está 20% por debajo del techo de la banda.  
Política.

El Dólar mayorista marca un nuevo mínimo y amplía distancia con el techo de la banda

La disposición fue oficializada mediante la Comunicación “A” 8417. En el documento, la entidad señaló: “Dejar sin efecto los límites establecidos en el punto 4.1. del texto ordenado sobre Exterior y Cambios para los retiros en el exterior en carácter de adelanto en efectivo a los tarjetahabientes otorgados por las entidades financieras y otras emisoras de tarjetas locales de crédito y/o compra”.

Hasta ahora, los retiros estaban restringidos a USD 50 por operación, con un máximo de USD 200 en países no limítrofes.

Cómo funcionaba el límite antes de la medida

Antes de este cambio, quienes usaban sus tarjetas fuera del país para extraer efectivo debían ajustarse a límites muy bajos por cada transacción. La regulación vigente hasta ese momento indicaba que “las entidades financieras y otras emisoras de tarjetas locales de crédito y/o compra podrán otorgar como adelanto en efectivo a los tarjetahabientes en el exterior, un monto máximo de USD 50 (dólares estadounidenses cincuenta) por operación”.

Ese tope solo se flexibilizaba cuando las extracciones se realizaban en países no fronterizos. En esos casos, el máximo autorizado se elevaba hasta USD 200 por cada retiro. En otras palabras, el sistema establecía diferencias según el destino, aunque siempre mantenía un límite en el acceso al efectivo.

Cuál es la restricción que eliminó el Gobierno para usar la tarjeta de crédito en el exterior.

Qué cambia con la nueva normativa

Con la reciente medida del BCRA, esas restricciones dejan de aplicarse. Desde la implementación de la norma, desaparecen los topes regulatorios para este tipo de operaciones, por lo que los retiros de efectivo en el exterior ya no estarán sujetos a los montos máximos que fijaba anteriormente la regulación cambiaria.

El cambio impacta sobre los adelantos de efectivo realizados con tarjetas de crédito y de compra emitidas en el país cuando se utilizan fuera de la Argentina. Este mecanismo permite a los usuarios extraer dinero en moneda extranjera desde cajeros automáticos en el exterior, utilizando el margen disponible de su tarjeta.

La modificación se enfoca únicamente en quitar los límites establecidos por la normativa. En ese marco, la comunicación del BCRA no fija nuevos topes ni sustituye los anteriores por otros valores, sino que los elimina por completo. Así, deja de existir la restricción numérica que regía dentro del texto ordenado sobre Exterior y Cambios.

La autoridad monetaria dejó sin efecto los límites que regían para los adelantos en efectivo, en el marco de la derogación de una serie de restricciones cambiarias.

Además, la medida modifica el alcance de las atribuciones de las entidades emisoras de tarjetas. Antes del cambio, los adelantos en efectivo debían respetar los máximos definidos por la regulación. Al suprimirse esos topes, el esquema queda liberado en cuanto a los límites por operación que imponía la normativa cambiaria.

El apartado eliminado —identificado como el punto 4.1 dentro del texto ordenado— era el que establecía las reglas para las extracciones de efectivo en el exterior con tarjetas. Su supresión implica que deja de estar vigente dentro del esquema regulatorio del mercado cambiario.

Medidas adicionales

En el mismo conjunto de disposiciones, el BCRA aplicó otras modificaciones al régimen cambiario. Entre ellas, amplió los casos en los que las personas físicas que exportan servicios y ciertos bienes quedan exceptuadas de liquidar divisas, y también prorrogó los plazos para el ingreso y la liquidación de dólares en operaciones vinculadas al comercio exterior.

El BCRA eliminó el tope que limitaba las extracciones de efectivo con tarjeta en el exterior.

Además, autorizó a las entidades a permitir el acceso al mercado cambiario con mayor antelación para afrontar vencimientos de títulos y relajó algunos requisitos para operaciones financieras con el exterior, como transferencias y coberturas entre distintas monedas.

En ese contexto, la quita del límite para extraer efectivo con tarjeta fuera del país forma parte de un paquete más amplio de cambios regulatorios que ajustan distintos aspectos del funcionamiento del mercado de cambios.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El dólar y el peso mueven la frontera: cuánto rinde hoy el cambio entre Argentina y Bolivia

El Dólar mayorista marca un nuevo mínimo y amplía distancia con el techo de la banda

Marzo cerró con baja en el dólar y fuerte compra de divisas por parte del Banco Central

Tensión global: Irán condiciona el diálogo con EE.UU. antes de la cumbre en Pakistán

La diputada Agostini defendió la política fiscal en Jujuy y advirtió menos recursos nacionales

Lo que se lee ahora
Diputada provincial María Teresa Agostini 
Política.

La diputada Agostini defendió la política fiscal en Jujuy y advirtió menos recursos nacionales

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Un hombre murió atropellado en la ruta entre Perico y Palpalá: corte total video
Policiales.

Un hombre murió atropellado en la ruta entre Perico y Palpalá: corte total

Imagen ilustrativa
Salud.

Prohíben en Jujuy una leche chocolatada por posible contaminación con ratas

Evacuaron un avión en el aeropuerto de Jujuy por amenaza de bomba video
Perico.

Evacuaron un avión en el aeropuerto de Jujuy por "amenaza de bomba"

Amenaza de bomba en el aeropuerto de Jujuy: Dijo que iban a explotar todos, el relato de una pasajera video
Perico.

Amenaza de bomba en el aeropuerto de Jujuy: "Dijo que iban a explotar todos", el relato de una pasajera

Amenaza de bomba en el aeropuerto de Jujuy: dos hombres demorados video
Jujuy.

Amenaza de bomba en el Aeropuerto de Jujuy: dos hombres demorados

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel