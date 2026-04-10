El Banco Central levantó un límite clave para usar tarjetas en el exterior y combatir el cepo cambiario

El BCRA eliminó el tope que limitaba las extracciones de efectivo con tarjeta en el exterior.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) resolvió quitar las restricciones vigentes para retirar dinero en efectivo en el exterior con tarjetas emitidas en el país. La medida se enmarca en una actualización de la normativa cambiaria y elimina el tope que limitaba el acceso a efectivo fuera del territorio nacional.

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La disposición fue oficializada mediante la Comunicación “A” 8417 . En el documento, la entidad señaló: “ Dejar sin efecto los límites establecidos en el punto 4.1. del texto ordenado sobre Exterior y Cambios para los retiros en el exterior en carácter de adelanto en efectivo a los tarjetahabientes otorgados por las entidades financieras y otras emisoras de tarjetas locales de crédito y/o compra”.

Antes de este cambio, quienes usaban sus tarjetas fuera del país para extraer efectivo debían ajustarse a límites muy bajos por cada transacción. La regulación vigente hasta ese momento indicaba que “las entidades financieras y otras emisoras de tarjetas locales de crédito y/o compra podrán otorgar como adelanto en efectivo a los tarjetahabientes en el exterior, un monto máximo de USD 50 (dólares estadounidenses cincuenta) por operación”.

Hasta ahora, los retiros estaban restringidos a USD 50 por operación, con un máximo de USD 200 en países no limítrofes.

Ese tope solo se flexibilizaba cuando las extracciones se realizaban en países no fronterizos . En esos casos, el máximo autorizado se elevaba hasta USD 200 por cada retiro. En otras palabras, el sistema establecía diferencias según el destino , aunque siempre mantenía un límite en el acceso al efectivo .

Cuál es la restricción que eliminó el Gobierno para usar la tarjeta de crédito en el exterior.

Qué cambia con la nueva normativa

Con la reciente medida del BCRA, esas restricciones dejan de aplicarse. Desde la implementación de la norma, desaparecen los topes regulatorios para este tipo de operaciones, por lo que los retiros de efectivo en el exterior ya no estarán sujetos a los montos máximos que fijaba anteriormente la regulación cambiaria.

El cambio impacta sobre los adelantos de efectivo realizados con tarjetas de crédito y de compra emitidas en el país cuando se utilizan fuera de la Argentina. Este mecanismo permite a los usuarios extraer dinero en moneda extranjera desde cajeros automáticos en el exterior, utilizando el margen disponible de su tarjeta.

La modificación se enfoca únicamente en quitar los límites establecidos por la normativa. En ese marco, la comunicación del BCRA no fija nuevos topes ni sustituye los anteriores por otros valores, sino que los elimina por completo. Así, deja de existir la restricción numérica que regía dentro del texto ordenado sobre Exterior y Cambios.

La autoridad monetaria dejó sin efecto los límites que regían para los adelantos en efectivo, en el marco de la derogación de una serie de restricciones cambiarias.

Además, la medida modifica el alcance de las atribuciones de las entidades emisoras de tarjetas. Antes del cambio, los adelantos en efectivo debían respetar los máximos definidos por la regulación. Al suprimirse esos topes, el esquema queda liberado en cuanto a los límites por operación que imponía la normativa cambiaria.

El apartado eliminado —identificado como el punto 4.1 dentro del texto ordenado— era el que establecía las reglas para las extracciones de efectivo en el exterior con tarjetas. Su supresión implica que deja de estar vigente dentro del esquema regulatorio del mercado cambiario.

Medidas adicionales

En el mismo conjunto de disposiciones, el BCRA aplicó otras modificaciones al régimen cambiario. Entre ellas, amplió los casos en los que las personas físicas que exportan servicios y ciertos bienes quedan exceptuadas de liquidar divisas, y también prorrogó los plazos para el ingreso y la liquidación de dólares en operaciones vinculadas al comercio exterior.

El BCRA eliminó el tope que limitaba las extracciones de efectivo con tarjeta en el exterior.

Además, autorizó a las entidades a permitir el acceso al mercado cambiario con mayor antelación para afrontar vencimientos de títulos y relajó algunos requisitos para operaciones financieras con el exterior, como transferencias y coberturas entre distintas monedas.

En ese contexto, la quita del límite para extraer efectivo con tarjeta fuera del país forma parte de un paquete más amplio de cambios regulatorios que ajustan distintos aspectos del funcionamiento del mercado de cambios.