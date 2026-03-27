El Dólar mayorista marca un nuevo mínimo y amplía distancia con el techo de la banda

El dólar tocó un nuevo mínimo desde octubre y está 20% por debajo del techo de la banda.

En una jornada de operaciones con un volumen moderado de USD 316,4 millones en el mercado de contado (spot), el dólar mayorista registró ayer su tercera baja consecutiva , al retroceder 9,50 pesos, es decir un 0,7% , hasta situarse en $1.368 , su valor más bajo desde el 14 de octubre del año pasado ($1.360).

Con esta caída, la divisa refuerza su tendencia descendente . En lo que va de marzo, el tipo de cambio mayorista acumula un retroceso de 29 pesos, equivalente al 2,1% , mientras que en el primer trimestre de 2026 la baja se extiende a 87 pesos , un 6% menos respecto al cierre de 2025.

“Con solo una rueda por delante para terminar esta semana acotada por feriados, el tipo de cambio mayorista acumula una baja de 22,50 pesos contra una caída de 9,50 pesos de la semana anterior “, explicó Gustavo Quintana , operador de PR Corredores de Cambio .

El dólar tocó un nuevo mínimo desde octubre y está 20% por debajo del techo de la banda.

El Banco Central fijó el tope superior de su esquema cambiario en $1.647,61 , lo que dejó al valor oficial de la divisa en $1.279,61 , equivalente al 20,4% de ese límite de flotación, marcando así la brecha más amplia desde el 27 de junio de 2025 (21,2%), nueve meses atrás.

Por su parte, el dólar minorista profundizó su retroceso en $10, es decir un 0,7%, hasta alcanzar los $1.390 para la venta en el Banco Nación. Con esto, igualó el mínimo registrado el 23 de febrero, que a su vez constituía el nivel más bajo desde el 13 de octubre de 2025.

El dólar oficial anota una baja de 6% en 2026.

Si bien el dólar blue se movió en dirección contraria y avanzó $5 o 0,4%, hasta los $1.425 para la venta, el dólar MEP acompañó la tendencia descendente del tipo de cambio oficial. Este valor, que surge de la compra y venta de activos bursátiles operados tanto en pesos como en dólares, alcanzó los $1.398,50, mientras que el “contado con liquidación” se ubicó por debajo de los $1.450, marcando un nivel mínimo desde el 23 de febrero.

Comportamientos mixtos en el mercado

Desde la implementación del nuevo régimen cambiario, el Banco Central ha adquirido divisas todos los días, salvo el 2 de enero, acumulando cerca de USD 4.000 millones, con un promedio diario de compras de 71 millones de dólares.

“El dólar mayorista sigue ofrecido y así es que ahora llega a ‘testear’ los $1.370’, aún cuando el BCRA viene acelerando el ritmo de compras. La atención se dirige al nivel de roll-over en la licitación en pesos a fin de evaluar la marcha de política monetaria tras el relajamiento de tasas reciente, y que no se encuentra reactivando mayor demanda de dólares, ya que una postura más expansiva ayudaría a la reactivación del crédito privado así como a la actividad y al consumo“, aseguró Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

El dólar acentuó su tendencia a la baja.

Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, argumentó que “esta dinámica de ‘pax cambiaria’ permitió que la divisa se alejara un 20% del techo de la banda establecida, acumulando una caída del 5% en lo que va del año y otorgando un margen de maniobra clave para el equipo económico. El Ministerio de Economía y el Banco Central aprovechan este escenario de estabilidad para profundizar el recorte de los tipos de interés, buscando reducir el costo de los servicios de la deuda en moneda nacional y fomentar una reactivación del crédito productivo”.

La estabilidad cambiaria impulsa nuevas licitaciones

Por su lado, Morales señaló que “el Ministerio de Economía activará este viernes una operación financiera clave para cubrir los vencimientos de deuda en pesos de marzo y fortalecer las reservas ante los compromisos en moneda extranjera previstos para mediados de año. La cartera dirigida por Luis Caputo anunció el lanzamiento de un nuevo bono hard dollar con vencimiento en 2028 y la reapertura del título AO27, apuntando a captar unos USD 250 millones con tasas que rondarían el 6% anual nominal".

El dólar al público amplió a diez pesos o 0,7% la baja de este jueves, a $1.390 para la venta en el Banco Nación.

Max Capital sumó que el Tesoro “volverá a ofrecer el Bonar 2027 por hasta USD 150 millones en la primera vuelta, con un precio máximo de 101,533, equivalente a un rendimiento de 5,1%. La principal novedad de esta licitación es que el Tesoro introducirá un nuevo Bonar28. El Bonar 2028, un bono denominado en dólares bajo ley local con vencimiento en 2028, tendrá un cupón de 6% y también contará con un monto máximo de emisión de hasta USD 150 millones este viernes".

En esa línea, agregó: "Al igual que en licitaciones anteriores, ambos Bonar tendrán una segunda vuelta el próximo lunes, donde la emisión de cada uno podrá ampliarse hasta USD 250 millones al precio determinado en la licitación del viernes. A diferencia del Bonar 27, el Bonar 28 vencería bajo un nuevo mandato presidencial, y con esta licitación el Gobierno está testeando su capacidad de extender vencimientos incorporando el riesgo electoral de 2027 en el precio”.

Desde el inicio del nuevo esquema cambiario, el BCRA ha comprado dólares todos los días excepto el 2 de enero por cerca de USD 4.000 millones, con compras diarias promedio de 71 millones de dólares.

“El monto máximo total de emisión del Bonar 28 será de USD 2.000 millones, aunque se ofrecerá de manera gradual en tramos de hasta USD 250 millones por licitación. Creemos que el nuevo Bonar 28 debería salir alrededor de 98, lo que implicaría un rendimiento de 6,9%, que, al considerar el canje, sería equivalente a aproximadamente 94, con un rendimiento de 8,7%”, indicaron los analistas de Max Capital.